PSV pikt bij Ajax weggestuurde jeugdinternational gratis op

PSV heeft zich transfervrij versterkt met Damian Gomes Ferreira, dat meldt de club op de officiële kanalen. De zestienjarige speler maakt de overstap vanuit de jeugdopleiding van Ajax en heeft in het Philips Stadion een contract voor drie seizoenen getekend. Komend seizoen sluit de aanvallende middenvelder aan bij de selectie van PSV Onder 19.

Ferreira speelde tien jaar lang in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Eerder dit jaar werd echter duidelijk dat hij moest vertrekken uit de hoofdstad. De multifunctionele speler, die zowel als nummer tien als op de flank uit de voeten kan, behoorde tot een groep jeugdspelers waarin de clubleiding geen toekomst meer zag. Bij Ajax Onder 17 was hij een van de zes talenten die op zoek moesten naar een nieuwe werkgever.

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In Eindhoven is de technische leiding wel overtuigd van de kwaliteiten van de jonge speler.. Via de officiële kanalen laat de Brabantse club weten waarom de keuze op hem is gevallen. "In Amsterdam viel Damian op door zijn creativiteit en het gemak waarmee hij tussen de linies speelt", zo klinkt het. "Daarnaast beschikt hij over een scherpe steekpass en is hij sterk aan de bal." Afgelopen seizoen speelde hij voornamelijk op het middenveld van Ajax Onder 17, waar hij in negen officiële wedstrijden goed was voor twee doelpunten.

Het vertrek van de jeugdspeler bij Ajax staat niet op zichzelf. De club nam onlangs afscheid van in totaal dertien jeugdspelers uit de bovenbouw, mede door de interne reorganisatie. Voor het komende seizoen worden er twee lichtingen samengevoegd in een vernieuwde Onder 19-selectie, waardoor er voor meerdere talenten geen plek meer was in de jeugdopleiding. PSV heeft daar nu direct van geprofiteerd door de middenvelder transfervrij in te lijven.