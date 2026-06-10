De KNVB heeft het conceptprogramma voor Eredivisieseizoen 2026/27 bekendgemaakt. Dinsdag deelde de bond al hoe de eerste speelronde eruit zal zien, maar inmiddels kan de rest van het seizoen dus ook worden ingevuld.

Terwijl voetbalminnend Nederland zich opmaakt voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, is de KNVB al druk bezig met het aankomende seizoen in de Eredivisie. De bond maakte dinsdag al bekend hoe de eerste speelronde eruit zal gaan zien. Inmiddels is ook het conceptprogramma voor seizoen 2026/27 bekend, wat normaal gesproken op enkele details na ook het definitieve speelschema zal worden.

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De eerste ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top drie staat al vroeg in het seizoen op de planning. Ajax en PSV ontmoeten elkaar in speelronde 5 op zaterdag 5 september in de Johan Cruijff ArenA. De eerste topwedstrijd voor Feyenoord staat in speelronde 10 op het programma. In Eindhoven treffen de Rotterdammers landskampioen PSV op zondag 25 oktober. De eerste Klassieker van het seizoen staat een maand later op het programma. In speelronde 14, gespeeld in het weekend van 27 tot en met 29 november, treffen Feyenoord en Ajax elkaar in De Kuip.

Direct na de winterstop, in speelronde 18, staat er opnieuw een topper op de planning in De Kuip: op zondag 10 januari komt PSV naar Rotterdam voor het tweede treffen met Feyenoord van het seizoen. De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA volgt anderhalve maand later, in het weekend van 26 tot en met 28 februari. In speelronde 24 staan Ajax en Feyenoord voor de tweede keer in competitieverband tegenover elkaar. Het laatste onderlinge duel tussen clubs uit de traditionele top drie vindt plaats in speelronde 30, in het weekend van 23 tot en met 25 april. Vijf wedstrijden voor het einde van de competitie neemt PSV het in eigen huis op tegen Ajax.

Het hele conceptprogramma voor Eredivisieseizoen 2026/27 vind je hier.