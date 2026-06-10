De KNVB heeft de regels rondom de play-offs voor Europees voetbal aangescherpt, zo laat Jan de Jong, algemeen directeur Eredivisie CV en lid van het competitiebestuur betaald voetbal, weten aan ESPN. Een club kan zijn thuisrecht verliezen als het eigen stadion niet beschikbaar is, zoals dit seizoen het geval was bij Ajax.
Het verhaal rondom Ajax en de play-offs om Europees voetbal is bekend. De Amsterdammers konden door concerten van Harry Styles niet terecht in de Johan Cruijff ArenA en vonden daarom onderdak in het Kras Stadion van FC Volendam. In het vissersdorp werd in de halve finale afgerekend met FC Groningen, waarna FC Utrecht in de finale na strafschoppen werd verslagen. Daardoor mag Ajax zich alsnog opmaken voor een Europese campagne.
Een scenario zoals dit jaar zal in de toekomst echter niet meer voorkomen, zo laat De Jong weten aan ESPN. “Vorige week hebben we in de vergadering van vennoten besloten dat iedere club in de Eredivisie in principe en in beginsel haar stadion beschikbaar moet hebben vanaf de Johan Cruijff Schaal tot en met de laatste wedstrijd in de play-offs”, legt de bestuurder uit. “Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan kun je bij Europese play-offs je thuisrecht verliezen.”
Als het stadion toch niet beschikbaar is, betekent dit niet per definitie dat er een uitwedstrijd moet worden gespeeld. “Dan kun je naar een alternatief kijken waar het competitiebestuur toestemming voor moet geven. Geeft het competitiebestuur daar géén toestemming voor, dan verlies je het thuisrecht en speel je een uitwedstrijd.” Ook mag deze beslissing niet meer op het laatste moment worden genomen. “De club heeft wel de mogelijkheid om uit te wijken, maar dat moet dan voor 1 januari zijn gedaan”, aldus De Jong.
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Je kan de regels tijdens het spel nou eenmaal niet wijzigen. Dit zag toch iedereen wel aankomen na dit seizoen?
Zo grappig... KNVB geeft huermee duidelijk te kennen dat de regels tekort schoten en dat ze dit in het vervolg niet meer willen. Er zullen maar een laar clubs in Nederland zijn met een concertwaardig stadion dus dit is duidelijk een KNVB-regel waarmee Ajax wordt aangepakt. En nog is niemand tevreden want het had eerder gemoeten. Dit is de reden dat veel bestuursleden liever de regels na afloop niet veranderen, omdat het alleen maar meer kritiek oplevert.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Je kan de regels tijdens het spel nou eenmaal niet wijzigen. Dit zag toch iedereen wel aankomen na dit seizoen?
Zo grappig... KNVB geeft huermee duidelijk te kennen dat de regels tekort schoten en dat ze dit in het vervolg niet meer willen. Er zullen maar een laar clubs in Nederland zijn met een concertwaardig stadion dus dit is duidelijk een KNVB-regel waarmee Ajax wordt aangepakt. En nog is niemand tevreden want het had eerder gemoeten. Dit is de reden dat veel bestuursleden liever de regels na afloop niet veranderen, omdat het alleen maar meer kritiek oplevert.