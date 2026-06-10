De KNVB heeft de regels rondom de play-offs voor Europees voetbal aangescherpt, zo laat Jan de Jong, algemeen directeur Eredivisie CV en lid van het competitiebestuur betaald voetbal, weten aan ESPN. Een club kan zijn thuisrecht verliezen als het eigen stadion niet beschikbaar is, zoals dit seizoen het geval was bij Ajax.

Het verhaal rondom Ajax en de play-offs om Europees voetbal is bekend. De Amsterdammers konden door concerten van Harry Styles niet terecht in de Johan Cruijff ArenA en vonden daarom onderdak in het Kras Stadion van FC Volendam. In het vissersdorp werd in de halve finale afgerekend met FC Groningen, waarna FC Utrecht in de finale na strafschoppen werd verslagen. Daardoor mag Ajax zich alsnog opmaken voor een Europese campagne.

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Een scenario zoals dit jaar zal in de toekomst echter niet meer voorkomen, zo laat De Jong weten aan ESPN. “Vorige week hebben we in de vergadering van vennoten besloten dat iedere club in de Eredivisie in principe en in beginsel haar stadion beschikbaar moet hebben vanaf de Johan Cruijff Schaal tot en met de laatste wedstrijd in de play-offs”, legt de bestuurder uit. “Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan kun je bij Europese play-offs je thuisrecht verliezen.”

Als het stadion toch niet beschikbaar is, betekent dit niet per definitie dat er een uitwedstrijd moet worden gespeeld. “Dan kun je naar een alternatief kijken waar het competitiebestuur toestemming voor moet geven. Geeft het competitiebestuur daar géén toestemming voor, dan verlies je het thuisrecht en speel je een uitwedstrijd.” Ook mag deze beslissing niet meer op het laatste moment worden genomen. “De club heeft wel de mogelijkheid om uit te wijken, maar dat moet dan voor 1 januari zijn gedaan”, aldus De Jong.