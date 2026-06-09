Eerste ronde Eredivisie bekend: Feyenoord start met stadsderby, Ajax naar Zwolle

De KNVB heeft vandaag de eerste ronde van de Eredivisie bekend gemaakt. Feyenoord begint de jacht op nieuw succes met de stadsderby op Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam. Ajax gaat in de eerste speelronde op bezoek bij PEC Zwolle, terwijl landskampioen PSV in het eigen stadion aftrapt tegen Fortuna Sittard.

Het spits van het nieuwe voetbaljaar wordt op vrijdag 7 augustus afgebeten in Leeuwarden. Het gepromoveerde SC Cambuur mag in eigen huis de openingswedstrijd verzorgen tegen Excelsior Rotterdam. De bal gaat daar om 20.00 uur rollen. Een dag later komt PSV, dat het afgelopen seizoen de titel veroverde, op hetzelfde tijdstip in actie tegen Fortuna Sittard. Verder staat er op zaterdag om 16.30 uur nog een ontmoeting tussen NEC en Telstar op de planning.

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Op zondag 9 augustus staat om 12.15 uur het lastige uitduel voor Feyenoord op het programma tegen 'de kleine broer' Sparta Rotterdam. Later die middag, om 14.30 uur, kruisen PEC Zwolle en Ajax de degens. Op datzelfde tijdstip speelt FC Groningen tegen FC Utrecht. De allereerste speelronde wordt vervolgens om 16.45 uur afgesloten in Friesland met de strijd tussen SC Heerenveen en FC Twente.

Naast SC Cambuur maken ook ADO Den Haag en Willem II hun rentree op het hoogste niveau. ADO Den Haag kroonde zich afgelopen voetbaljaargang tot kampioen van de Eerste Divisie met een totaal van 89 punten. De kampioen neemt het op zaterdag 8 augustus vanaf 21.00 uur op tegen AZ. Willem II, dat als derde eindigde en zo rechtstreekse promotie afdwong, viert de terugkeer in de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dit duel begint diezelfde zaterdag om 18.45 uur.

Voor Feyenoord betekent de seizoensstart tegen Sparta Rotterdam het begin van een nieuw hoofdstuk na een roerige periode. De club sloot het afgelopen seizoen af op de tweede plaats, wat directe plaatsing voor de Champions League opleverde. Desondanks vond er een grote schoonmaak plaats, waarbij de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux besloot de samenwerking met hoofdtrainer Robin van Persie te beëindigen. Feyenoord zal de onrust achter zich moeten laten wanneer de stadsderby van start gaat.

Eerste speelronde Eredivisie 2026/2027 Datum Tijd Wedstrijd Vrijdag 7 augustus 20:00 uur SC Cambuur - Excelsior Zaterdag 8 augustus 16:30 uur NEC - Telstar Zaterdag 8 augustus 18:45 uur Go Ahead Eagles - Willem II Zaterdag 8 augustus 20:00 uur PSV - Fortuna Sittard Zaterdag 8 augustus 21:00 uur AZ - ADO Den Haag Zondag 9 augustus 12:15 uur Sparta Rotterdam - Feyenoord Zondag 9 augustus 14:30 uur FC Groningen - FC Utrecht Zondag 9 augustus 14:30 uur PEC Zwolle - Ajax Zondag 9 augustus 16:45 uur SC Heerenveen - FC Twente