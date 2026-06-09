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Eerste ronde Eredivisie bekend: Feyenoord start met stadsderby, Ajax naar Zwolle

9 juni 2026, 19:34
De Eredivisie-bal
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

De KNVB heeft vandaag de eerste ronde van de Eredivisie bekend gemaakt. Feyenoord begint de jacht op nieuw succes met de stadsderby op Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam. Ajax gaat in de eerste speelronde op bezoek bij PEC Zwolle, terwijl landskampioen PSV in het eigen stadion aftrapt tegen Fortuna Sittard.

Het spits van het nieuwe voetbaljaar wordt op vrijdag 7 augustus afgebeten in Leeuwarden. Het gepromoveerde SC Cambuur mag in eigen huis de openingswedstrijd verzorgen tegen Excelsior Rotterdam. De bal gaat daar om 20.00 uur rollen. Een dag later komt PSV, dat het afgelopen seizoen de titel veroverde, op hetzelfde tijdstip in actie tegen Fortuna Sittard. Verder staat er op zaterdag om 16.30 uur nog een ontmoeting tussen NEC en Telstar op de planning.

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Op zondag 9 augustus staat om 12.15 uur het lastige uitduel voor Feyenoord op het programma tegen 'de kleine broer' Sparta Rotterdam. Later die middag, om 14.30 uur, kruisen PEC Zwolle en Ajax de degens. Op datzelfde tijdstip speelt FC Groningen tegen FC Utrecht. De allereerste speelronde wordt vervolgens om 16.45 uur afgesloten in Friesland met de strijd tussen SC Heerenveen en FC Twente.

Naast SC Cambuur maken ook ADO Den Haag en Willem II hun rentree op het hoogste niveau. ADO Den Haag kroonde zich afgelopen voetbaljaargang tot kampioen van de Eerste Divisie met een totaal van 89 punten. De kampioen neemt het op zaterdag 8 augustus vanaf 21.00 uur op tegen AZ. Willem II, dat als derde eindigde en zo rechtstreekse promotie afdwong, viert de terugkeer in de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dit duel begint diezelfde zaterdag om 18.45 uur.

Voor Feyenoord betekent de seizoensstart tegen Sparta Rotterdam het begin van een nieuw hoofdstuk na een roerige periode. De club sloot het afgelopen seizoen af op de tweede plaats, wat directe plaatsing voor de Champions League opleverde. Desondanks vond er een grote schoonmaak plaats, waarbij de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux besloot de samenwerking met hoofdtrainer Robin van Persie te beëindigen. Feyenoord zal de onrust achter zich moeten laten wanneer de stadsderby van start gaat.

Eerste speelronde Eredivisie 2026/2027

Datum

Tijd

Wedstrijd

Vrijdag 7 augustus

20:00 uur

SC Cambuur - Excelsior

Zaterdag 8 augustus

16:30 uur

NEC - Telstar

Zaterdag 8 augustus

18:45 uur

Go Ahead Eagles - Willem II

Zaterdag 8 augustus

20:00 uur

PSV - Fortuna Sittard

Zaterdag 8 augustus

21:00 uur

AZ - ADO Den Haag

Zondag 9 augustus

12:15 uur

Sparta Rotterdam - Feyenoord

Zondag 9 augustus

14:30 uur

FC Groningen - FC Utrecht

Zondag 9 augustus

14:30 uur

PEC Zwolle - Ajax

Zondag 9 augustus

16:45 uur

SC Heerenveen - FC Twente

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