PSV en Bayern München hebben een akkoord bereikt op hoofdlijnen over de transfer van , zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Marokkaan gaat de landskampioen een bedrag van 55 miljoen euro inclusief bonussen opleveren.

De afgelopen weken leek het er al sterk op dat Saibari zijn laatste wedstrijd voor PSV al had gespeeld. De middenvelder stond in de belangstelling van Bayern München en bereikte al een persoonlijk akkoord, maar de clubs waren het nog niet eens over de transfer. Inmiddels is er sprake van een akkoord op hoofdlijnen, zo meldt Elfrink maandagochtend.

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Daarmee lijkt een definitieve transfer met rasse schreden te naderen. De clubwatcher van het ED schrijft dat PSV het clubrecord gaat breken. Inclusief bonussen betalen de Duitsers namelijk een bedrag van 55 miljoen euro. Voorheen stond het record op naam van Cody Gakpo, die begin 2023 voor 49 miljoen euro inclusief bonussen naar Liverpool verkaste.

Voordat de transfer definitief kan worden afgerond, moeten er nog wel een paar zaken gebeuren. Zo moet Saibari nog medisch gekeurd worden en zullen beide clubs nog enkele details moeten uitwerken en deze op papier zetten.