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Troy Parrott plots gelinkt aan twee Nederlandse grootmachten

1 augustus 2026, 19:31
AZ-spits Troy Parrott
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Troy Parrott kan deze zomer mogelijk nog een fraaie transfer maken. Britse media linken de Ierse spits van AZ dit weekeinde aan diverse clubs, waaronder twee Nederlandse grootmachten.

Parrott heeft er twee seizoenen bij AZ op zitten. De aanvaller kwam in de zomer van 2024 voor ongeveer vier miljoen euro over van Tottenham Hotspur en maakte sindsdien 51 doelpunten in 95 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders. Hij was daarnaast goed voor 17 assists.

Parrott staat er internationaal bovendien goed op vanwege zijn uitstekende prestaties in de nationale ploeg van Ierland. In 37 interlands wist hij 11 doelpunten te maken.

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De doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Ben Jacobs meldt zaterdag, in navolging van talkSPORT, op X dat drie buitenlandse clubs belangstelling hebben voor Parrott: Fulham, Como en Real Betis. Daarnaast noemt Jacobs ook PSV en Ajax als geïnteresseerde clubs.

De vermeende interesse van Ajax mag enigszins verrassend worden genoemd. De Amsterdammers strikten deze zomer Marcos Leonardo en Tolu Arokodare, terwijl ook Kasper Dolberg en Don-Angelo Konadu nog opties zijn in de punt van de aanval.

De belangstelling van PSV lijkt logischer. Alassane Pléa is weliswaar op de weg terug, maar lijkt na de zware knieblessure die hij begin dit kalenderjaar opliep nog verre van wedstrijdfit. Voor aanvalsleider Ricardo Pepi geldt dat een vertrek op dit moment nog niet aan de orde is. Zijn situatie kan echter altijd veranderen.

Parrott heeft nog een contract tot de zomer van 2029 bij AZ. Zijn Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, wordt door FootballTransfers getaxeerd op een bedrag van tussen de 18 en 22 miljoen euro.

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Wat moet Ajax met nog een spits, lijkt mij een broodjeaapverhaal.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
617 Reacties
749 Dagen lid
1.537 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat moet Ajax met nog een spits, lijkt mij een broodjeaapverhaal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Troy Parrott

Troy Parrott
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 24 jaar (4 feb. 2002)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
28
16
2024/2025
AZ
30
14
2023/2024
Excelsior
25
10
2023/2024
Tottenham
0
0

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