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'Ajax wil aanzienlijk hoger bedrag voor Godts dan PSV voor Saibari kreeg'

1 augustus 2026, 09:29
Ajax-speler Mika Godts met op de achtergrond het logo van PSG
Foto: © Imago / Realtimes
3 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Paris Saint-Germain heeft 'tot vrijdagavond' nog geen bod op Mika Godts uitgebracht bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. Daarmee weerspreekt de ochtendkrant de berichtgeving van ESPN, dat diezelfde avond al wist te melden dat de Belgische vleugelspeler voor een bedrag tussen de 45 en 50 miljoen euro naar de Franse grootmacht zal gaan verkassen.

Godts kwam afgelopen donderdag nog 90 minuten in actie voor Ajax, dat in de eigen Johan Cruijff ArenA met 4-1 te sterk was voor FK Vojvodina Novi Sad in de voorrondes van de Conference League. Een dag later dook een foto op waarop de Belg te zien was op de luchthaven van Porto. Later op de dag werd Godts in de Portugese stad gesignaleerd in het gezelschap van PSG-adviseur (en feitelijk technisch directeur) Luis Campos. ESPN schreef 's avonds dat Ajax en PSG inmiddels in onderhandeling zouden zijn over de transfersom, die uiteindelijk tussen de 45 en 50 miljoen euro zou komen te gaan liggen.

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Voetbal International schreef op dat moment echter al dat Ajax 'een megasom' zou verlangen voor de Belg, die 'om en nabij de zestig miljoen euro' zou moeten opleveren. In De Telegraaf ,meldt Ajax-wachter Mike Verweij zaterdagochtend dat PSG zich weliswaar bij Ajax gemeld heeft voor Godts, maar dat er nog geen verdere actie is ondernomen en dat de Amsterdammers nog in afwachting zijn van een eerste bod. Technisch directeur Jordi Cruijff zal in de woorden van Verweij 'moeten bewijzen dat hij goede spelers ook voor de hoofdprijs kan verkopen'. Daar komt bij dat de Belg niet alleen bij PSG, maar ook een aantal andere Europese topclubs op de radar is verschenen. "Zeker met de aanzwellende belangstelling voor Godts rekent Ajax op een transfersom die aanzienlijk hoger is dan die voor Ismael Saibari", schrijft de clubwatcher.

Saibari, afgelopen seizoen verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie, verruilde landskampioen PSV eerder deze zomer voor een basisbedrag van 50 miljoen euro voor de Duitse Rekordmeister Bayern München. Door bonussen kan de transfersom verder oplopen tot maximaal 55 miljoen euro. Godts, die op zijn beurt werd uitgeroepen tot talent van het jaar, ligt bij Ajax nog vast tot medio 2029.

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Kramer
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De naam van onze mooie club zorgt dat we vaak teveel moeten betalen voor spelers maar het zorgt er ook voor dat je meer voor je spelers krijgt dan vele andere. Was i beter dan Saibari? Nee. Maar hij is 21 en Saibari was 25, en natuurlijk de naam Ajax waarvan de meeste spelers wel slagen in het buitenland.

Kramer
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3.120 Reacties
1.404 Dagen lid
20.387 Likes
Kramer
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    + 1
avatar

De naam van onze mooie club zorgt dat we vaak teveel moeten betalen voor spelers maar het zorgt er ook voor dat je meer voor je spelers krijgt dan vele andere. Was i beter dan Saibari? Nee. Maar hij is 21 en Saibari was 25, en natuurlijk de naam Ajax waarvan de meeste spelers wel slagen in het buitenland.

VARcheck
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VARcheck
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Godts is geen Zlatan. Leuke buitenspeler. (Nog) niet zo effectief. Hype? Als Ajax een bedrag boven de 30 mln kan ontvangen …strik er omheen .. au revoir!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.120 Reacties
1.404 Dagen lid
20.387 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

De naam van onze mooie club zorgt dat we vaak teveel moeten betalen voor spelers maar het zorgt er ook voor dat je meer voor je spelers krijgt dan vele andere. Was i beter dan Saibari? Nee. Maar hij is 21 en Saibari was 25, en natuurlijk de naam Ajax waarvan de meeste spelers wel slagen in het buitenland.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.120 Reacties
1.404 Dagen lid
20.387 Likes
Kramer
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  • 1
    + 1
avatar

De naam van onze mooie club zorgt dat we vaak teveel moeten betalen voor spelers maar het zorgt er ook voor dat je meer voor je spelers krijgt dan vele andere. Was i beter dan Saibari? Nee. Maar hij is 21 en Saibari was 25, en natuurlijk de naam Ajax waarvan de meeste spelers wel slagen in het buitenland.

VARcheck
401 Reacties
400 Dagen lid
226 Likes
VARcheck
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  • 0
    + 1
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Godts is geen Zlatan. Leuke buitenspeler. (Nog) niet zo effectief. Hype? Als Ajax een bedrag boven de 30 mln kan ontvangen …strik er omheen .. au revoir!

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Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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