Paris Saint-Germain heeft 'tot vrijdagavond' nog geen bod op uitgebracht bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. Daarmee weerspreekt de ochtendkrant de berichtgeving van ESPN, dat diezelfde avond al wist te melden dat de Belgische vleugelspeler voor een bedrag tussen de 45 en 50 miljoen euro naar de Franse grootmacht zal gaan verkassen.

Godts kwam afgelopen donderdag nog 90 minuten in actie voor Ajax, dat in de eigen Johan Cruijff ArenA met 4-1 te sterk was voor FK Vojvodina Novi Sad in de voorrondes van de Conference League. Een dag later dook een foto op waarop de Belg te zien was op de luchthaven van Porto. Later op de dag werd Godts in de Portugese stad gesignaleerd in het gezelschap van PSG-adviseur (en feitelijk technisch directeur) Luis Campos. ESPN schreef 's avonds dat Ajax en PSG inmiddels in onderhandeling zouden zijn over de transfersom, die uiteindelijk tussen de 45 en 50 miljoen euro zou komen te gaan liggen.

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Voetbal International schreef op dat moment echter al dat Ajax 'een megasom' zou verlangen voor de Belg, die 'om en nabij de zestig miljoen euro' zou moeten opleveren. In De Telegraaf ,meldt Ajax-wachter Mike Verweij zaterdagochtend dat PSG zich weliswaar bij Ajax gemeld heeft voor Godts, maar dat er nog geen verdere actie is ondernomen en dat de Amsterdammers nog in afwachting zijn van een eerste bod. Technisch directeur Jordi Cruijff zal in de woorden van Verweij 'moeten bewijzen dat hij goede spelers ook voor de hoofdprijs kan verkopen'. Daar komt bij dat de Belg niet alleen bij PSG, maar ook een aantal andere Europese topclubs op de radar is verschenen. "Zeker met de aanzwellende belangstelling voor Godts rekent Ajax op een transfersom die aanzienlijk hoger is dan die voor Ismael Saibari", schrijft de clubwatcher.

Saibari, afgelopen seizoen verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie, verruilde landskampioen PSV eerder deze zomer voor een basisbedrag van 50 miljoen euro voor de Duitse Rekordmeister Bayern München. Door bonussen kan de transfersom verder oplopen tot maximaal 55 miljoen euro. Godts, die op zijn beurt werd uitgeroepen tot talent van het jaar, ligt bij Ajax nog vast tot medio 2029.