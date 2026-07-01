PSV heeft het vertrek van officieel aangekondigd. De aanvallende middenvelder vervolgt zijn loopbaan bij Bayern München, dat een recordbedrag neertelt voor de aanvallende middenvelder die momenteel met Marokko furore maakt op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

De transfer van Saibari hing al een tijdje in de lucht, maar is nu dus officieel bevestigd door PSV, dat melding maakt van een akkoord met Bayern. De Duitse Rekordmeisteri betaalt naar verluidt een transfersom van 55 miljoen euro voor Saibari, die daarmee de duurste PSV-speler ooit wordt.

Saibari: 'Hij heeft een sleutelrol gespeeld bij mijn besluit'

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"Als kind droom je ervan om een contract te tekenen bij een club als Bayern", zegt Saibari tegenover het clubkanaal van zijn nieuwe werrkgever. "Iedereen weet dat dit een van de grootste clubs ter wereld is. Bayern strijdt jaarlijks om de grootste prijzen, zoals de Champions League, ik wil hier zoveel prijzen als maar kan winnen. De speelstijl van Bayern past bij mij, ik kan hier mijn eigen spelletje spelen en ik zal elke dag hard werken om het team te helpen. Vincent Kompany (de trainer van Bayern, red.) heeft een sleutelrol gespeeld bij mijn besluit, ik kijk ernaar uit om met hem te gaan werken."

'Fans komen voor hem naar het stadion'

Christoph Freund, sportief directeur van Bayern, is in zijn nopjes met de komst van Saibari. "Ismael heeft met PSv drie Nederlandse titels op rij veroverd, heeft ervaring in de Champions League en laat nu zien hoe waardevol hij kan zijn op het WK, het hoogste niveau. Hij is veelzijdig, intens en dapper in zijn spel en heeft de honger die we bij Bayern willen zien. Zijn dreiging voor het doel en zijn mentaliteit zullen ons team een boost geven. Fans komen naar het stadion voor spelers zoals hij", aldus Freund.

PSV pikte Saibari in de zomer van 2020 op uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. Twee jaar later werd hij definitief overgeheveld naar de eerste selectie. In totaal speelde Saibari de afgelopen seizoenen 142 officiële wedstrijden namens de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 42 doelpunten en 29 assists. Met PSV werd hij drie keer landskampioen en veroverde hij tweemaal de KNVB Beker. Afgelopen seizoen werd de Marokkaans international uitgeroepen tot Eredivisie Speler van het Jaar.

Hoewel hij is geboren in Spanje en opgroeide in België, koos Saibari voor een interlandcarrière namens Marokko. Met De Atlasleeuwen is hij momenteel actief op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. In alle drie de poulewedstrijden van Marokko kwam Saibari eenmaal tot scoren, in de zestiende finale verzilverde hij de beslissende strafschop tegen het Nederlands elftal. In de achtste finales stuit Marokko op gastland Canada, met onder meer Saibari's nieuwe Bayern-ploeggenoot Alphonso Davies in de gelederen.