Marokko schakelt Oranje uit na penaltydrama in Monterrey

Marokko heeft het Nederlands elftal na strafschoppen uitgeschakeld in de zestiende finales van het WK. Na 120 minuten stond er een 1-1 op het bord in Monterrey, waarna drie missers Oranje fataal werden en het vonnis voltrok. De Atlasleeuwen stuiten nu in de achtste finales op gastland Canada.

Koeman besloot om het 4-3-3-systeem waarmee Oranje de poulefase winnend had afgesloten overboord te gooien voor het treffen met de Marokkanen. De bondscoach besloot te switchen naar een formatie met vijf verdedigers: Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Nathan Aké centraal en Denzel Dumfries en Micky van de Ven als wingbacks. Daardoor verdween Tijjani Reijnders uit het elftal; het middenveld bestond uit Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch. Voorin kreeg Crysencio Summerville op rechts de voorkeur boven Donyell Malen; terwijl spits Brian Brobbey vanaf links werd bijgestaan door Cody Gakpo. De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouahbi koos voor de verwachte namen, met Ismael Saibari opnieuw in de spits en supertalent Ayyoub Bouaddi op het middenveld. Achterin keerde Noussair Mazraoui terug op de linksbackpositie, waardoor Anass Salah-Eddine op de bank belandde.

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In een vijandig stadion - dat zo'n beetje elk Nederlands balcontact met een striemend fluitconcert begeleidde - zette de Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio de wedstrijd om 3.00 uur in gang. Na een aftastende openingsfase werd het duel steeds meer ontsierd door opstootjes en overtredingen. Zo kreeg Van Hecke het al vroeg aan de stok met Saibari en vocht Brobbey aan de andere kant de nodige fysieke duels uit met zijn bewakers. Vlak voor de eerste drinkpauze kreeg Marokko twee goede mogelijkheden om de score te openen. Bart Verbruggen had echter twee even stijlvolle als noodzakelijke reddingen in huis op de inzetten van Neil El Aynaoui (kopbal uit een corner) en Achraf Hakimi (hard schot met buitenkant rechts) en sleepte Oranje er zo doorheen.

Kort na de hydration break kreeg Van Hecke na een kopduel de elleboog van Azzedine Ounahi vol in het gezicht. De arbiter ontging het en ook de VAR greep niet in, tot onbegrip van velen. Aan de overkant werd even gekeken of Ouaddi hands had gemaakt in eigen zestien (antwoord: 'nee') en kreeg Oranje meerdere corners. Bij een daarvan kreeg Van Hecke de schoen van Mazraoui ongelukkig op het voorhoofd, met een bloedende wond tot gevolg die gehecht moest worden. Op slag van rust deed Van de Ven de eerste echte doelpoging namens Oranje, maar Yassine Bounou redde al even bekwaam als Verbruggen even daarvoor gedaan had. In de blessuretijd brak Saibari nog bijna de ban, maar de uitblinker kon bij de tweede paal nét geen voet krijgen tegen een vrije trap van Hakimi. Daardoor zochten beide ploegen halverwege met een 0-0 tussenstand de kleedkamers op.

In de tweede helft bleek helemaal dat het tactische plan van Koeman niet werkte. Marokko kreeg steeds meer de overhand en rook nadrukkelijk aan een openingstreffer. Hakimi was er als eerste dichtbij, maar zag zijn harde uithaal uiteenspatten op de lat. Even later ging de Marokkaanse aanvoerder alleen op Verbruggen af, maar voorkwam Van de Ven met een perfect getimede tackle dat de PSG-speler tot een schot kon komen. Na een uur spelen mocht diezelfde Hakimi in korte tijd vier keer aanleggen voor een corner. Oranje piepte en kraakte, maar bleef ternauwernood overeind.

Het was dan ook wachten tot Koeman zou ingrijpen, dat deed de bondscoach uiteindelijk pas tijdens de drinkpauze in de tweede helft. Aké en Brobbey maakten plaats voor Wout Weghorst en Teun Koopmeiners. Direct na de hervatting kwam Nederland vervolgens op voorsprong. Summerville ontsnapte aan Mazraoui en legde de bal al struikelend klaar voor Gakpo, die de uitkomende Bounou vervolgens door het midden verschalkte: 1-0. De treffer leidde tot grote emoties bij de doelpuntenmaker, die tijdens het WK zijn ongeboren zoontje verloor maar toch besloot om bij de selectie te blijven.

Marokko moest dus in de achtervolging en zette aan voor een slotoffensief. Lange tijd leverde dat nauwelijks gevaar voor het doel van Verbruggen op, tot de blessuretijd aanbrak. Een indraaiende voorzet van invaller Chemsdine Talbi belandde op het hoofd van centrale verdediger Issa Diop, die de Nederlandse doelman met een harde kopbal het nakijken gaf: 1-1. In de resterende bijgetelde minuten werd niet meer gescoord, en dus moest er twee keer een kwartier verlenging aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen.

Marokko nam vervolgens het heft weer in handen en kreeg in de eerste helft van de verlenging een enorme mogelijkheid om op voorsprong te komen. Invaller Soufiane Rahimi kapte Koopmeiners uit en kon oog in oog met Verbruggen een hoek uitkiezen, maar de Nederlandse doelman voorkwam met een geweldige reflex een tweede Marokkaanse treffer. De Atlasleeuwen behielden daarna het overwicht, terwijl Oranje vooral aan tegenhouden dacht. Onder meer bij De Jong en Gakpo was de pijp leeg, zij moesten zich laten vervangen. In de verlenging werd uiteindelijk niet meer gescoord, waardoor het op penalty's uitdraaide.

Namens Oranje misten Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville vanaf elf meter. Ook El Aynaoui en Hakimi kregen de bal niet langs Verbruggen, die redding leek te brengen op de inzet van Rahimi maar de bal ongelukkig over zijn eigen doellijn werkte met de hak. Saibari benutte uiteindelijk de tiende strafschop in de serie en zorgde zo voor de beslissing.