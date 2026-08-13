Driessen haalt hard uit naar KNVB na aanstelling Xavi: 'Een historische misser'

De aanstelling van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is volgens Valentijn Driessen een grote fout van de KNVB. De columnist van De Telegraaf heeft in zijn eerste column na de verrassende aanstelling weinig vertrouwen in de Spanjaard en spreekt van een 'historische misser bij Oranje'.

De KNVB kwam gisteren verrassend met de oud-middenvelder op de proppen als opvolger van Ronald Koeman. Xavi tekende een contract tot en met het wereldkampioenschap van 2030. De afgelopen periode circuleerden er talloze andere namen in Zeist, waaronder die van Peter Bosz, Arne Slot en Erik ten Hag. Dat de keuze uiteindelijk op Xavi is gevallen, stuit op veel onbegrip bij Driessen. Hij stelt dat de voormalig trainer van FC Barcelona veel minder ver is dan een kandidaat als Phillip Cocu. De ex-speler van PSV kent het Nederlandse voetbal door en door, speelde 101 interlands en fungeerde al eens als assistent-bondscoach. Toch koos de KNVB voor een buitenlandse trainer. Volgens Driessen is dat vooral een keuze uit noodzaak. "Als derde of vierde keus trekt het KNVB-trio Xavi nu uit de anonimiteit. Een keuze uit armoede, niet uit luxe", schrijft hij.

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De chef voetbal maakt daarbij een duidelijk onderscheid tussen Xavi als voetballer en Xavi als trainer. Over de kwaliteiten van de voormalige middenvelder bestaat volgens hem geen enkele twijfel, maar zijn trainersloopbaan geeft volgens de columnist weinig aanleiding om te verwachten dat hij Oranje naar grote successen gaat leiden. Xavi werkte eerst bij Al Sadd in Qatar en keerde daarna terug naar FC Barcelona. In Catalonië won hij in tweeënhalf seizoen één landstitel en een Super Cup. In de Champions League waren de resultaten volgens Driessen echter onvoldoende. Bij drie deelnames wist Barcelona onder Xavi tweemaal de laatste zestien niet te bereiken. Eenmaal strandde de ploeg in de kwartfinales. Daar komt volgens Driessen bij dat Xavi voor zijn aanstelling al twee jaar zonder club zat. "Van Leeuwen, De Jong en Seedorf leggen de toekomst van het Nederlands elftal in handen van een ronduit middelmatige trainer, zonder veel ervaring en relatief weinig gewonnen prijzen", stelt hij dan ook.

De keuze voor Xavi heeft volgens de columnist bovendien een bredere betekenis voor het Nederlandse voetbal. De KNVB heeft de eigen trainersopleiding jarenlang nadrukkelijk gepromoot, maar kiest nu zelf voor een buitenlandse bondscoach. Volgens Driessen verklaart de bond daarmee haar eigen trainersopleiding failliet. "Welk signaal geef je af als je zelf geen bondscoach kan opleiden? Waarom zouden buitenlandse clubs en bonden dan een Nederlander aanstellen?"

De keuze voor een buitenlandse bondscoach is volgens Driessen bovendien historisch. De Duitser Ernst Happel was in 1978 de laatste buitenlandse bondscoach die Oranje onder zijn hoede had. Volgens de columnist is het veelzeggend dat de KNVB nu, bijna vijftig jaar later, opnieuw voor een buitenlander kiest. De nieuwe bondscoach kan vanwege zijn verleden wel degelijk een link leggen met het Nederlandse voetbal. De Spanjaard werkte tijdens zijn loopbaan samen met onder anderen Johan Cruijff, Louis van Gaal en Frank Rijkaard. Van Gaal liet Xavi bovendien debuteren bij Barcelona. Hij liet na zijn aanstelling dan ook weten zichzelf in zekere zin als een 'zoon van het Nederlandse voetbal' te beschouwen. Driessen vindt die omschrijving echter nogal overdreven. Volgens hem betekent de invloed van Cruijff en verschillende Nederlandse trainers op Xavi niet automatisch dat de Spanjaard ook als bondscoach van Oranje de Nederlandse voetbalfilosofie zal uitdragen.

Daarmee is de columnist bijzonder kritisch op de keuze van de KNVB. Driessen verwacht dat de druk op Van Leeuwen, De Jong en Seedorf snel zal toenemen als de resultaten met Xavi tegenvallen. "Een misser van jewelste", noemt hij de aanstelling. Tegelijkertijd benadrukt Driessen dat de trainer zelf volgens hem weinig valt te verwijten. "Xavi is trouwens onschuldig. Hij kan het niet helpen dat het Zeister-trio lichtgewichten hem benaderde tijdens zijn zomerdutje", besluit de columnist.