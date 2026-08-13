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'Ajax ontvangt tweede bod op Godts: ruim boven 50 miljoen'

13 augustus 2026, 20:06   Bijgewerkt: 20:12
Ajax-speler Mika Godts met op de achtergrond het logo van PSG
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Paris Saint-Germain heeft telefonisch een tweede bod op Mika Godts bij Ajax neergelegd, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De Parijzenaars zouden een bedrag dat 'ruim boven de 50 miljoen euro' ligt overhebben voor de Belgische linksbuiten.

Technisch directeur Jordi Cruijff verwees het eerste bod van PSG, ter hoogte van maximaal 45 miljoen euro, gedecideerd naar de prullenbak. De Fransen komen nu echter terug voor Godts en zouden telefonisch een bedrag van 'ruim boven de 50 miljoen euro' hebben geboden. Het voorstel zal later nog per mail worden gestuurd, weet Verweij. In tegenstelling tot bij het eerste bod, zou Cruijff nu wél bereid zijn om met PSG te onderhandelen.

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Daarbij lijkt ook al duidelijk wel bedrag Ajax uiteindelijk aan de deal over zou kunnen houden: "Volgens de bronnen rondom PSG wordt een transfersom rond de 55 tot 58 miljoen euro, inclusief bonussen, door alle partijen als realistisch beschouwd", schrijft Verweij.

Godts zelf is al langere tijd persoonlijk rond met PSG. De Belg zou afgelopen zondag desondanks in de basis beginnen bij de competitie-ouverture tegen PEC Zwolle (0-2 winst). Godts haakte vlak voor de aftrap echter alsnog af (hij zou niet fit zijn), viel na een uur spelen tóch in en leverde uiteindelijk de assist bij de 0-2 van Julian Brandt. Vanavond (donderdag) begint de linksbuiten als wisselspeler aan de returnwedstrijd tegen Shelbourne FC in de derde voorronde van de Conference League.

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Kramer
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Hij speelt vanavond ook niet, dus zal morgen wel naar Parijs vliegen.

Kicker
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Ik denk een mooi bedrag. Sluit de deal maar zou ik zeggen, kunnen beide clubs verder..

dilima1966
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Ik had al gehoord dat het 55 miljoen was nou daar gaat ajax/jordi ook niet mee akkoord ik denk dat ajax vol houd op 60 65. Miljoen

CG
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Ongeveer dezelfde prijs als Saibari is realistisch. Hij heeft geen WK gespeelt en uiteraard daar ook niet gescoord.

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.161 Reacties
1.417 Dagen lid
20.519 Likes
Kramer
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    + 1
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Hij speelt vanavond ook niet, dus zal morgen wel naar Parijs vliegen.

Kicker
691 Reacties
761 Dagen lid
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Kicker
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Ik denk een mooi bedrag. Sluit de deal maar zou ik zeggen, kunnen beide clubs verder..

dilima1966
3.946 Reacties
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dilima1966
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Ik had al gehoord dat het 55 miljoen was nou daar gaat ajax/jordi ook niet mee akkoord ik denk dat ajax vol houd op 60 65. Miljoen

CG
3.748 Reacties
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CG
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Véééél te weinig. Alleen gewenst minimaal € 60mln.

Veluwe
255 Reacties
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367 Likes
Veluwe
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Ongeveer dezelfde prijs als Saibari is realistisch. Hij heeft geen WK gespeelt en uiteraard daar ook niet gescoord.

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Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Excelsior
1
4
3
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3

Complete Stand

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