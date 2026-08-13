Paris Saint-Germain heeft telefonisch een tweede bod op bij Ajax neergelegd, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De Parijzenaars zouden een bedrag dat 'ruim boven de 50 miljoen euro' ligt overhebben voor de Belgische linksbuiten.

Technisch directeur Jordi Cruijff verwees het eerste bod van PSG, ter hoogte van maximaal 45 miljoen euro, gedecideerd naar de prullenbak. De Fransen komen nu echter terug voor Godts en zouden telefonisch een bedrag van 'ruim boven de 50 miljoen euro' hebben geboden. Het voorstel zal later nog per mail worden gestuurd, weet Verweij. In tegenstelling tot bij het eerste bod, zou Cruijff nu wél bereid zijn om met PSG te onderhandelen.

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Daarbij lijkt ook al duidelijk wel bedrag Ajax uiteindelijk aan de deal over zou kunnen houden: "Volgens de bronnen rondom PSG wordt een transfersom rond de 55 tot 58 miljoen euro, inclusief bonussen, door alle partijen als realistisch beschouwd", schrijft Verweij.

Godts zelf is al langere tijd persoonlijk rond met PSG. De Belg zou afgelopen zondag desondanks in de basis beginnen bij de competitie-ouverture tegen PEC Zwolle (0-2 winst). Godts haakte vlak voor de aftrap echter alsnog af (hij zou niet fit zijn), viel na een uur spelen tóch in en leverde uiteindelijk de assist bij de 0-2 van Julian Brandt. Vanavond (donderdag) begint de linksbuiten als wisselspeler aan de returnwedstrijd tegen Shelbourne FC in de derde voorronde van de Conference League.