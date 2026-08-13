Supporters FC Twente morren na 'wanvertoning' in Europa: één man moet het ontgelden

FC Twente heeft zich ten koste van DAC 1904 verzekerd van een plek in de play-offs van de Conference League. Toch heerst er na het 3-3 gelijkspel in Slowakije vooral onvrede bij de achterban over trainer John van den Brom. Volgens een groeiende groep supporters toont het elftal onder zijn leiding te weinig controle, waardoor de roep om een voortijdig ontslag steeds luider klinkt.

De Tukkers verdedigden in de return een comfortabele 6-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. Na in beide helften een vroege goal van respectievelijk Max Bruns en Marko Pjaca leek de ploeg op een eenvoudige uitzege af te stevenen. De thuisploeg knokte zich echter verrassend terug naar een 3-2 voorsprong, waarna Pjaca pas in de blessuretijd de gelijkmaker binnenschoot. Dat de overwinning zo gemakkelijk uit handen werd gegeven, leidt na de eerdere 1-0 nederlaag tegen sc Heerenveen tot grote frustratie. Op sociale media richten de pijlen zich massaal op Van den Brom, die zijn elftal onvoldoende zou weten bij te sturen.

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Op X wordt inmiddels openlijk gespeculeerd over een trainerswissel. Daarbij wordt veelvuldig verwezen naar technisch directeur Erik ten Hag, die onlangs nog kritisch was op de Europese prestaties van Nederlandse clubs. "Het is tijd Erik. Morgen een pushbericht. John eruit. Dit is niet acceptabel meer", zo schrijft een ontevreden supporter. Een ander trekt een vergelijkbare conclusie over het optreden van de hoofdtrainer: "Wanneer is Van den Brom out bij FC Twente? Foei wat slecht." Ook de suggestie voor een volledig nieuw gezicht voor de groep wordt geopperd: "Andere coach lijkt oplossing", luidt een van de vele reacties.

De onvrede beperkt zich niet alleen tot het wisselvallige spelverloop, maar richt zich ook op individuele spelers. Hoewel de Pjaca met twee treffers belangrijk was, krijgen andere basisklanten harde kritiek. "De spitspositie is voer voor felle discussies. Maar zullen we het even hebben over Van Rooij, Hlynsson, Kjølø, Van de Belt en Adelgaard?", vraagt een fan zich hardop af. Ook verdediger Nijstad moet het ontgelden, omdat hij volgens de achterban een "enorme hoeveelneid fouten" maakt. De manier waarop de voorsprong verdampte, baart de fans zorgen: "Je kunt een wedstrijd niet blijven managen vanuit de gedachte dat het vanzelf wel goedkomt", klinkt de harde analyse.

Het vertrouwen in de trainer, die onlangs nog tot medio 2027 verlengde in Enschede, neemt in rap tempo af. Supporters reageren inmiddels cynisch op de vaste uitspraken die de coach na een zeperd doet. Fans hebben zelfs een spreekwoordelijke bingokaart gemaakt met termen als "leren van de Europese wetten", "niet meegaan in het tempo van de tegenstander" en "wedstrijd eerder moeten beslissen." Een supporter voorspelt alvast de reactie richting het komende competitieduel met PEC Zwolle: "‘Zondag zullen we met meer intensiteit moeten spelen’, ‘zondag verwacht ik een ander FC Twente’, ‘zondag de kans om deze zeperd goed te maken’. Ik hoor het John straks weer zeggen…"

Ondanks de onrust plaatste de ploeg uit Enschede zich met een totale score van 9-3 moeiteloos voor het tweeluik met Qarabag FK. Toch overheerst bij een deel van de aanhang het gevoel dat het roer om moet. Voor sommigen is de grens na het moeizame optreden in Slowakije bereikt: "Stop er maar mee. Stekker eruit."

Ten Hag: schande wat Nederlandse clubs vorig jaar hebben laten zien.

Van de Brom: hold my beer. #dactwe

Excuses misschien? — TwenteSupporter (@TwenteSupporter) August 13, 2026

Het is tijd erik. Morgen een push bericht. John eruit. Dit js niet acceptabel meer. #DACTWE — bjorn (@bjorncaarels89) August 13, 2026

Stop er maar mee. Stekker eruit. #dactwe — Brent Spijksma (@BrentSpijksma) August 13, 2026

‘Zondag zullen we met meer intensiteit moeten spelen’ ‘zondag verwacht ik een ander FC Twente’ ‘zondag de kans om deze zeperd goed te maken’. Ik hoor het John straks weer zeggen… #dactwe — StanScholten (@StanScholten8) August 13, 2026

#dactwe elftal vol onzekerheid.

Andere coach lijkt oplossing — Gert Messelink (@zwartzzz) August 13, 2026

John is de kleedkamer kwijt. Dat is duidelijk. De spits positie is voer voor felle discussies. Maar zullen we het even hebben over van rooij hlynsson kjolo van de belt en adelgaard hoort hier wat mij betreft ook bij, maar ook nijstad begaat enorme hoeveel fouten. #DACTWE — bjorn (@bjorncaarels89) August 13, 2026