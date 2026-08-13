Geertruida wakkert transfergeruchten aan met cryptische story op Instagram

heeft de transfergeruchten rond zichzelf donderdagavond verder aangewakkerd door een opvallende afbeelding van een zandloper op Instagram te plaatsen. De verdediger van RB Leipzig deelde deze story kort nadat bekend werd dat Ajax zich nadrukkelijk in de strijd om zijn handtekening heeft gemengd. De Amsterdammers zien in de international een veelzijdige versterking voor de selectie en hebben inmiddels officieel contact opgenomen met de Duitse club en de entourage van de speler.

De interesse vanuit de Johan Cruijff ArenA is ingegeven door het aanstaande vertrek van de mandekkers Josip Sutalo en Ko Itakura, voor wie geen toekomst meer is in Amsterdam. Ajax zet in eerste instantie in op een huurconstructie, maar RB Leipzig geeft de voorkeur aan een definitieve verkoop. De Bundesliga-club verlangt bij een definitieve transfer een bedrag van ongeveer achttien tot twintig miljoen euro voor de voormalig speler van Feyenoord. Een permanente overstap zou voor Ajax financieel haalbaar kunnen worden indien aanvaller Mika Godts deze zomer voor een aanzienlijk bedrag aan Paris Saint-Germain wordt verkocht.

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Wat de rechtspoot precies bedoelt met de zandloper, is vooralsnog niet duidelijk. De afbeelding kan op van alles wijzen, maar de timing maakt het verleidelijk om de story aan zijn naderende transfer te koppelen. Het is bovendien niet de eerste keer dat de verdediger op cryptische wijze voor extra mysterie zorgt rondom de geruchten over zijn toekomst. Toen hij eerder in verband werd gebracht met een terugkeer naar Feyenoord en een overstap naar PSV, plaatste hij een afbeelding van een zogenoemde 'Uno Reverse Card' op zijn account.

De strijd om de handtekening van de international is de afgelopen dagen steeds interessanter geworden. PSV is al langer in de markt en de Eindhovenaren hebben naar verluidt al een persoonlijk akkoord met de speler bereikt, maar hikken aan tegen de vraagprijs van RB Leipzig. Een lastige factor voor Ajax in deze concurrentiestrijd is dat Geertruida vanwege zijn huidige salarisniveau een voorkeur heeft voor een nieuwe club die uitkomt in de Champions League, terwijl de Amsterdammers komend seizoen in de Conference League spelen.

Nieuwe story van lijkt voor andere verklaring te zorgen

Niet veel later plaatste Geertruida nog een tweede opvallende story. Daarin liet de verdediger weten dat er binnenkort een door hemzelf gemaakt nummer uitkomt. Daarmee lijkt de cryptische zandloper mogelijk helemaal niets met zijn transfersituatie te maken te hebben en vooral te verwijzen naar de release van zijn muziek. Toch blijft de timing opvallend, aangezien Ajax zich juist op dit moment nadrukkelijk voor de verdediger meldt.