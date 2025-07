Mysterieuze Instagram-post Geertruida maakt Feyenoord-fans gek

heeft dinsdagmiddag een foto uit zijn tijd bij Feyenoord in zijn Instagram Story geplaatst. De verdediger mag vertrekken bij RB Leipzig, terwijl Feyenoord op zoek is naar centrale verdedigers. Fans van de Rotterdammers zien in de post een hint op een terugkeer naar De Kuip.

RB Leipzig betaalde een jaar geleden een bedrag van twintig miljoen euro aan Feyenoord om Geertruida naar Duitsland te halen. Zijn eerste seizoen in de Bundesliga liep uit op een fiasco en hij werd door BILD in een lijst met de tien slechtste transfers van het seizoen gezet. Volgens het Duitse Sky mag de rechtsback annex centrumverdediger een jaar later alweer vertrekken uit Oost-Duitsland.

Artikel gaat verder onder video

Kort na het uitkomen van dat nieuws, zorgt Geertruida voor de nodige speculatie. De verdediger zette dinsdag namelijk een foto van zichzelf na het binnenhalen van de landstitel in seizoen 2022/23 in zijn Story. Veel fans delen een screenshot van het verhaal op X met de vraag of dit betekent dat Geertruida terugkeert naar De Kuip.

Feyenoord zou de komst van Geertruida goed kunnen gebruiken. Dávid Hancko vertrok namelijk onlangs naar Atlético Madrid, terwijl Thomas Beelen lange tijd is uitgeschakeld met een beenbreuk. Gernot Trauner keerde wel onlangs terug van problemen met zijn fitheid, maar is niet meer in staat om structureel drie wedstrijden in een week te spelen. Feyenoord haalde enkel Tsuyoshi Watanabe van KAA Gent naar De Kuip, maar zou nog een linker en rechter centrale verdediger goed kunnen gebruiken.