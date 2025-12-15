Live voetbal

De volgende Snapchat van Jorthy Mokio? Die zal er niet komen

Ajax-speler Jorthy Mokio
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
15 december 2025, 05:55

Jorthy Mokio heeft zijn ‘ballieritme’ weer gevonden. De zeventienjarige middenvelder besliste zondag de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord met een fraai doelpunt in de blessuretijd (2-0). Interim-trainer Fred Grim is blij voor Mokio.

Eerder deze week schreef Mokio een opvallend bericht op Snapchat. “M'n ballieritme (balgevoel, red.) is gewoon echt niet meer hetzelfde. Ik vind het echt eng”, zei de jonge Belg. Op de persconferentie na de Klassieker kreeg Grim de vraag of hij uitkijkt naar de eerstvolgende Snapchat van Mokio.  “Ja, ik ben benieuwd. Ik heb het nog niet gezien, dus even afwachten”, zei hij lachend.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben hartstikke blij voor iedereen en zeker voor Jorthy”, voegde Grim eraan toe. “Hij werkt hard. Hij is even behoorlijk op zoek geweest naar zijn vorm en ritme. Hij heeft dit seizoen weinig wedstrijden gespeeld en komt nu langzaam maar zeker los. Dan zie je ook dat het een goede speler is.”

Mokio stond zelf verheugd voor de camera van ESPN. “Ik dacht gewoon: schieten”, zei hij over zijn doelpunt. “Ik ben eigenlijk alleen op de trainingen een afmaker. Maar het was een mooie goal. Hij valt mooi binnen.”

De Ajacied werd gevraagd naar zijn bericht op sociale media. “Ja, ballieritme… Voetbalritme. Eerlijk gezegd was het per ongeluk. Het was eigenlijk only boys”, zei Mokio, waarmee hij bedoelt dat zijn bericht alleen voor zijn vrienden was bedoeld. Een volgend Snapchat-bericht zal er waarschijnlijk niet komen. “Ik heb geen Snap meer.”

Mokio was bovenal blij met de overwinning op de rivaal. “Deze is heel belangrijk. De Klassieker wil je altijd winnen. Vorig jaar lukte ons dat ook, uit en thuis. Een lekker gevoel om mee te nemen naar de volgende wedstrijd.”

➡️ Meer over De Klassieker

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rayane Bounida viert een doelpunt van Ajax

Rayane Bounida belooft Ajax-supporter: 'Ik kom nooit meer te laat'

  • Gisteren, 22:15
  • Gisteren, 22:15
Spandoek bij FC Groningen over de F-Side van Ajax

FC Groningen-fans tonen spandoek over sluiting F-Side van Ajax

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber tegen Avsaroglu: 'Die mindset is misschien de reden dat jij daar staat en ik hier'

  • Gisteren, 21:32
  • Gisteren, 21:32
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Feyenoord

Ajax
2 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
10
1
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel