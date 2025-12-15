De volgende Snapchat van Jorthy Mokio? Die zal er niet komen

heeft zijn ‘ballieritme’ weer gevonden. De zeventienjarige middenvelder besliste zondag de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord met een fraai doelpunt in de blessuretijd (2-0). Interim-trainer Fred Grim is blij voor Mokio.

Eerder deze week schreef Mokio een opvallend bericht op Snapchat. “M'n ballieritme (balgevoel, red.) is gewoon echt niet meer hetzelfde. Ik vind het echt eng”, zei de jonge Belg. Op de persconferentie na de Klassieker kreeg Grim de vraag of hij uitkijkt naar de eerstvolgende Snapchat van Mokio. “Ja, ik ben benieuwd. Ik heb het nog niet gezien, dus even afwachten”, zei hij lachend.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben hartstikke blij voor iedereen en zeker voor Jorthy”, voegde Grim eraan toe. “Hij werkt hard. Hij is even behoorlijk op zoek geweest naar zijn vorm en ritme. Hij heeft dit seizoen weinig wedstrijden gespeeld en komt nu langzaam maar zeker los. Dan zie je ook dat het een goede speler is.”

Mokio stond zelf verheugd voor de camera van ESPN. “Ik dacht gewoon: schieten”, zei hij over zijn doelpunt. “Ik ben eigenlijk alleen op de trainingen een afmaker. Maar het was een mooie goal. Hij valt mooi binnen.”

De Ajacied werd gevraagd naar zijn bericht op sociale media. “Ja, ballieritme… Voetbalritme. Eerlijk gezegd was het per ongeluk. Het was eigenlijk only boys”, zei Mokio, waarmee hij bedoelt dat zijn bericht alleen voor zijn vrienden was bedoeld. Een volgend Snapchat-bericht zal er waarschijnlijk niet komen. “Ik heb geen Snap meer.”

Mokio was bovenal blij met de overwinning op de rivaal. “Deze is heel belangrijk. De Klassieker wil je altijd winnen. Vorig jaar lukte ons dat ook, uit en thuis. Een lekker gevoel om mee te nemen naar de volgende wedstrijd.”