Geertruida en De Wit met de grond gelijkgemaakt

In Duitsland heeft men geen goed woord over voor en . Beide Nederlanders verruilden de Eredivisie afgelopen zomer voor de Bundesliga, maar wisten in hun eerste seizoen nauwelijks indruk te maken. Voor BILD reden om het tweetal bij de tien slechtste transfers van het seizoen te noemen.

Nu het seizoen in Duitsland ten einde loopt, heeft BILD besloten de balans op te maken. De krant heeft de tien beste en slechtste transfers op een rij gezet. Op de lijst met transferflops heeft De Wit de twijfelachtige eer de derde plek in te nemen. Met plek acht is de kritiek op Geertruida iets milder.

“Dani de Wit moest de nieuwe aanvalsleider van Bochum worden”, stelt de krant. “Hij moest het spel controleren en Bochum naar handhaving leiden.” De Wit kwam over van AZ en tekende tot medio 2028, waarna hij een van de grootverdieners van Bochum was. “Dat is dan ook het enige waarin hij top is. In de winter had Bochum hem verkocht als er een bod was gekomen. Nu mag hij alsnog vertrekken. Onder trainer Dieter Hecking, die begin november het roer overnam, speelde De Wit slechts twee keer de volle 90 minuten.”

Ook voor RB Leipzig geldt dat het zich volgens de krant in de luren heeft laten leggen door een Nederlandse club, in dit geval Feyenoord. “Ze haalden Lutsharel Geertruida voor twintig miljoen euro als vervanger van Mo Simakan.” De Fransman vertrok afgelopen zomer naar Al-Nassr. “De Nederlander speelde in eerste instantie veel, maar kon het gat dat het Franse ‘mentaliteitsmonster’ achterliet noch sportief, noch qua karakter opvullen. De laatste tijd wisselt Geertruida tussen basisplaats, invalbeurt en bankzitter.”

