staat open voor een winters vertrek bij Feyenoord, zo meldt FR12.nl. De Canadese aanvaller kwam afgelopen zomer over van RCD Mallorca, maar heeft zijn waarde tot op heden niet kunnen bewijzen in het elftal van Robin van Persie.

Feyenoord nam de 30-jarige Larin afgelopen zomer op huurbasis over van Mallorca en bedong daarbij tevens een optie tot koop. De Canadees komt tot op heden echter nauwelijks in het stuk voor in De Kuip: in alle competities kwam Larin niet verder dan 289 speelminuten, verdeeld over elf wedstrijden. Alleen in het Europa League-duel met Panathinaikos (3-1 winst) kwam hij tot scoren. In november raakte hij bovendien geblesseerd bij de nationale ploeg, waardoor hij een aantal weken ontbrak.

Larin zou inmiddels openstaan voor een winters vertrek uit De Kuip en op zoek willen naar een club waar hij wél voldoende speeltijd krijgt. Feyenoord zou op zijn beurt bereid zijn om 'mee te denken' met de aanvaller. Met het oog op het WK van komende zomer, waarop Canada als een van de drie gastlanden fungeert, lijkt het van belang voor Larin dat hij in de tweede helft van het seizoen meer aan spelen toekomt om zijn plek in de selectie niet in gevaar te brengen.

Namens Canada staat Larin inmiddels op 87 interlands. De spits was daarin dertig keer trefzeker. Op het vorige WK, eind 2022 gehouden in Qatar, kwam hij in alle drie de (verloren) pouleduels in actie. Op het toernooi in eigen land van komende zomer is Canada gekoppeld aan Qatar, Zwitserland en een Europese play-offwinnaar die in maart bekend wordt: Italië, Noord-Ierland, Bosnië & Herzegovina of Wales.