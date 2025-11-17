Slecht nieuws voor Feyenoord: keert geblesseerd terug naar Rotterdam, nadat hij een blessure opliep bij de nationale ploeg van Canada. Hij heeft zich daarom afgemeld voor de laatste interland van de Canadezen.

Journalist Joshua Kloke van The Athletic meldt dat de spits een 'lichte blessure' heeft opgelopen. Opvallend is dat Larin zondag nog volledig kon meetrainen met de nationale ploeg.

Toch heeft de medische staf besloten dat het, vanwege de klachten, beter is dat de routinier terugkeert naar Rotterdam. Voor trainer Van Persie is dit slecht nieuws, aangezien Larin de afgelopen wedstrijden bij Feyenoord als basisspeler fungeerde.

Dat had te maken met de overvolle ziekenboeg waar de Rotterdamse club mee kampt. Zo waren voor de interlandperiode spelers als Sem Steijn, Oussama Targhalline en In-beom Hwang afwezig, waardoor Larin als aanvallende middenvelder ging spelen.

Het is vooralsnog afwachten of de 30-jarige spits komend weekend in actie kan komen namens Feyenoord. De Rotterdammers nemen het zondag in de eigen Kuip op tegen NEC.