Feyenoord-spits Cyle Larin keert met blessure terug naar Rotterdam

Cyle Larin
Foto: © Imago
17 november 2025, 18:57

Slecht nieuws voor Feyenoord: Cyle Larin keert geblesseerd terug naar Rotterdam, nadat hij een blessure opliep bij de nationale ploeg van Canada. Hij heeft zich daarom afgemeld voor de laatste interland van de Canadezen.

Journalist Joshua Kloke van The Athletic meldt dat de spits een 'lichte blessure' heeft opgelopen. Opvallend is dat Larin zondag nog volledig kon meetrainen met de nationale ploeg.

Toch heeft de medische staf besloten dat het, vanwege de klachten, beter is dat de routinier terugkeert naar Rotterdam. Voor trainer Van Persie is dit slecht nieuws, aangezien Larin de afgelopen wedstrijden bij Feyenoord als basisspeler fungeerde.

Dat had te maken met de overvolle ziekenboeg waar de Rotterdamse club mee kampt. Zo waren voor de interlandperiode spelers als Sem Steijn, Oussama Targhalline en In-beom Hwang afwezig, waardoor Larin als aanvallende middenvelder ging spelen.

Het is vooralsnog afwachten of de 30-jarige spits komend weekend in actie kan komen namens Feyenoord. De Rotterdammers nemen het zondag in de eigen Kuip op tegen NEC.

Feyenoord - NEC

Feyenoord
14:30
N.E.C.
1,44
5,30
6,75
Wordt gespeeld op 23 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Cyle Larin

Cyle Larin
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (17 apr. 1995)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Mallorca
0
0
2025/2026
Feyenoord
5
0
2024/2025
Mallorca
32
7
2023/2024
Mallorca
35
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

