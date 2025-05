Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk'

Danny Koevermans pleit voor afschaffing van de VAR in het ESPN-programma Voetbalpraat. De oud-voetballer is ‘helemaal klaar’ met de rol die de videoscheidsrechter heeft na een controversieel penaltymoment tijdens Paris Saint-Germain - Arsenal in de halve finale van de Champions League.

Milan van Dongen begint de uitzending van Voetbalpraat lachend met een vraag aan Koevermans: “Danny, waar heb jij je het meest aan geërgerd vanavond?" De oud-spits antwoordt: “Ja, afschaffen die VAR. Helemaal afschaffen. Na gisteren was ik al geïrriteerd en na vandaag al helemaal.” Koevermans heeft het over de penalty die PSG kreeg voor een handsbal van Arsenal-verdediger Myles Lewis-Skelly. Scheidsrechter Felix Zwayer gaf in eerste instantie geen penalty, maar werd later naar de kant geroepen.

Nadat Van Dongen vraagt of Koevermans het meent, is Koevermans nog stelliger: “Ja, ik meen het echt. Laat de scheidsrechter het zelf maar beslissen. Dat meen ik echt, ik ben er helemaal klaar mee. Wat mij betreft kun je het gewoon opdoeken. Het is toch ongelooflijk dat voor zulk soort acties een penalty gegeven wordt. Het is echt waanzin. Niemand vindt het erg als zo’n penalty niet gegeven wordt."

Vitinha nam de penalty bij een 1-0 voorsprong, maar na een trage aanloop werd de bal gekeerd door Arsenal-doelman David Raya. Het mocht niet baten, want The Gunners incasseerden even later alsnog de 2-0. Uiteindelijk deed Arsenal nog wat terug, een kwartier voor tijd. PSG won de wedstrijd desondanks met 2-1, nadat de wedstrijd van de week ervoor ook al met 0-1 gewonnen werd. Paris speelt op 31 mei de finale van de Champions League tegen Internazionale.

Scheidsrechter Danny Koevermans is he-le-maal klaar met de VAR ❌🖥️



"Helemaal afschaffen, het is toch gewoon schandalig. Het is waanzin dat hier een penalty voor gegeven wordt" — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2025 BAL OP DE STIP 💥

Vitinha mag aanleggen voor 2-0, maar Raya stopt hem! 😱#ZiggoSport #UCL #PSGARS pic.twitter.com/mx4YtLL34i — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2025

