Johan Derksen is een groot fan van kerstfilms. Dat onthulde de televisiepersoonlijkheid ooit in een uitzending van Vandaag Inside.

Vandaag Inside deelt donderdag op Eerste Kerstdag een fragment waarin Derksen vertelt over zijn liefde voor kerstfilms. “Dat is een zwak puntje aan mij. Sinds 4 november is het zover: kerstfilms. Je wordt overspoeld met kerstfilms op tv. Het is de moeite niet waard, maar ik krijg er geen genoeg van”, zegt de oud-profvoetballer.

“Ze halen niet eens het niveau van een B-film: het is nog slechter met hele onbekende acteurs en actrices en een slechte verhaallijn. Je weet hoe het eindigt: met een happy end. De decors zijn heel goedkoop. Het lijkt nergens op. En ik geniet daarvan!”, vervolgt Derksen gepassioneerd.

Artikel gaat verder onder video

Derksen blijkt ontzettend goed geïnformeerd over de productie van kerstfilms. “Je hebt twee productiemaatschappijen: Disney en Hallmark. Die maken waarschijnlijk het hele jaar door kerstfilms, want die leveren zo een paar honderd kerstfilms. En ze zijn allemaal slecht! Ik vind het leuk: van iets dat heel erg slecht is, kun je ook genieten. Daarom kijk ik dit programma ook weleens terug.”