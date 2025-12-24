Johan Derksen komt met een duidelijk advies voor Thomas van Groningen, de invalpresentator van Vandaag Inside. In de online rubriek In de Wandelgangen van de SBS-talkshow stelt De Snor dat Van Groningen nú zijn kans moet pakken om indruk te maken op John de Mol, de grote baas bij Talpa.

De 35-jarige Van Groningen keerde afgelopen jaar terug bij SBS, naar een uitstapje bij de publieke omroep. Inmiddels is hij presentator van het dagelijkse Nieuws van de Dag. Afgelopen zomer mocht hij bovendien De Oranjezomer presenteren, toen Hélène Hendriks herstellende was van haar rugoperatie. Bovendien is hij de vervanger van Wilfred Genee in de laatste twee VI-uitzendingen van het seizoen, omdat de vaste presentator alvast op vakantie is met zijn gezin.

Van Groningen legt Derksen en René van der Gijp na de uitzending van dinsdag uit dat hij rond de feestdagen 'gewoon' doorwerkt bij Nieuws van de Dag, dat alleen op beide kerstdagen en op Oudjaarsavond niet wordt uitgezonden. "Maar ik heb in januari wel een weekje vakantie", zegt de presentator.

Derksen komt vervolgens met vaderlijk advies voor Van Groningen: "Kijk, ik wil jou niet kleineren, want jij begint pas. Maar dan moet je er schijt aan hebben: werken, werken, werken", zegt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. "Ik denk dat je bij John de Mol scoort als je gewoon er altijd bent. Je moet nou je kans pakken. Ze hebben voor jou, terwijl je al binnen was, twee verkeerde presentatoren aangetrokken", verwijst hij naar de oorspronkelijke presentatoren van Nieusws van de Dag, Art Rooijakkers en Malou Petter. "Toen die faalden ging jij er zitten en ging het wél. Dus ze hebben hun lesje wel geleerd, denk ik", besluit Derksen. Van Groningen grapt: "Ik zal me even omdraaien om de veren in ontvangst te nemen."

VIDEO - In de Wandelgangen met Thomas van Groningen, Johan Derksen en René van der Gijp