Michael van Gerwen is niet blij met de uitzending van Vandaag Inside van vrijdagavond. In het programma werd beweerd dat Van Gerwen twee vrouwen had meegenomen naar zijn dartswedstrijd tegen Mitsuhiko Tatsunami, maar volgens Van Gerwen zit de vork anders in de steel. Hij stuurt daar een appbericht over naar Wilfred Genee.

In de rubriek In de Wandelgangen leest Genee het appje voor dat hij van Van Gerwen heeft ontvangen. Hij zou geschreven hebben: “Ai ai, deze keer zitten jullie er toch heel erg ver naast in het programma. Jammer. Van verkeerde personen noemen die niet eens op de foto te zien zijn, totaal verkeerde info geven, je kunt het voortaan beter even checken.” Genee vroeg Van Gerwen wat hij precies bedoelde. “Dan heeft hij het over Jane Valkering, die was niet daar. Hij schrijft: 'Twee zusjes en haar vriend en een vriend van mij waren er inderdaad.'”

Artikel gaat verder onder video

In de uitzending werden foto's getoond van Jane Valkering en Mariska Stapel, twee dames die hun geld verdienen op het platform OnlyFans. Dartsliefhebber Merel Ek vraagt Genee: "Jullie lieten een foto zien van een meisje met de blote kont (Valkering, red.), die was het dus niet?” Genee reageert: “Ik denk het haast. Hij zegt er ook bij: ‘Je weet zelf hoe het is als er rotzooi over je wordt verspreid die niet klopt. Ik krijg het net door en heb alleen jouw nummer, dus bij dezen.’ Dus ja, Michael, sorry! Ik weet niet wie wie is om eerlijk te zijn. Ik snap er niets meer van. Maar goed, het klopte dus niet.” Ek concludeert: “Het waren wel twee bloedmooie vrouwen die hij bij zich had.”

VIDEO - Rectificatie In de Wandelgangen: ‘Dit keer zitten jullie er heel ver naast’