LIVE KNVB Beker | NEC opent score tegen FC Volendam na lange VAR-check

N.E.C. bindt vanavond in de kwartfinale van de KNVB Beker de strijd aan met FC Volendam. De Nijmegenaren zijn onder trainer Dick Schreuder bezig met een indrukwekkend seizoen: in de Eredivisie staat N.E.C. knap derde en werd al sinds begin november (!) niet meer verloren. In het bekertoernooi werden tot nu toe enkel amateurclubs getroffen, vandaag wacht met het Volendam van Rick Kruys de eerste proftegenstander. De bezoekers rekenden in de vorige ronde knap af met Sparta Rotterdam (1-2) en gaan in Nijmegen dan ook voor een nieuwe stunt tegen een hoger geplaatste Eredivisionist. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in het Goffertstadion, in dit blog houden we je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij N.E.C. - FC Volendam.