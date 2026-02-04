Danny Makkelie lijkt hard op weg naar een nieuwe mijlpaal in zijn scheidsrechtersloopbaan. De Telegraaf meldt op basis van bronnen bij de KNVB dat de 43-jarige toparbiter een uitstekende kans maakt om komende zomer actief te zijn op het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.
De Nederlandse scheidsrechter staat op de shortlist van de FIFA voor het mondiale eindtoernooi. Dat is geen verrassing: Makkelie behoort al jaren tot de internationale top en heeft een stevig palmares opgebouwd.
Makkelie was eerder al actief op twee wereldkampioenschappen. In 2018 fungeerde hij tijdens het WK in Rusland als VAR, terwijl hij op het WK in Qatar in 2022 ook wedstrijden floot. Daarnaast was hij van de partij op de EK’s van 2021 en 2024. Op het EK 2020 werd Makkelie de halve finale tussen Engeland en Denemarken toevertrouwd.
Dat de FIFA vertrouwen heeft in Makkelie, bleek ook in 2025, toen hij werd uitgenodigd voor het WK voor clubteams in de Verenigde Staten.
Nederland lijkt bovendien niet alleen met een veldscheidsrechter vertegenwoordigd. Volgens dezelfde bronnen staan Rob Dieperink en Dennis Higler op de shortlist als VAR, wat de Nederlandse inbreng op het WK verder zou vergroten.
