Live voetbal

Mexx Meerdink: 'Ik had altijd ruzies met Wouter Goes, altijd vechten'

AZ-spelers Wouter Goes en Mexx Meerdink
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
4 februari 2026, 16:47   Bijgewerkt: 16:53

Mexx Meerdink had als jeugdspeler bij AZ een gespannen, maar ook hechte band met Wouter Goes. De twee spelers vlogen elkaar regelmatig in de haren, vertelt Meerdink in het programma Bij Andy in de Auto. Buiten het veld konden ze het echter goed met elkaar vinden. 

Meerdink, die momenteel kampt met een zware liesblessure, spreekt met Andy van der Meijde over zijn veelbesproken ploeggenoot Goes. “Ik ben een jaar ouder dan hij (22 om 21 jaar, red.). In de coronatijd speelden we altijd onderling partijtjes. Toen had ik altijd ruzie met hem. Altijd vechten. Maar buiten het veld waren we wel goed met elkaar, want hij weet dat ik ook een winnaar ben.”

Goes zorgt steevast voor discussies met zijn gedrag richting tegenstanders. “In het veld is hij een winnaar. Zo iemand moet je in het team hebben", vindt Meerdink. Van der Meijde, die zelf voor Internazionale speelde, denkt dat Goes in Italië een legende zou kunnen worden. “Ja, dan zou hij op handen gedragen worden”, reageert Meerdink. “Ik ben blij dat hij in ons team zit.”

Goes heeft professionele begeleiding

Dat Goes zijn temperament steeds beter onder controle krijgt, heeft volgens hemzelf te maken met professionele begeleiding. De verdediger werkt sinds kort met een mental coach. "Ik ben daar tegenwoordig druk mee bezig, met mensen om me heen. Ik denk dat er snel vooruitgang is te zien. Ik ben bezig met een psycholoog. Dat helpt heel erg goed", vertelde hij vorige maand aan Voetbal International.

Goes moest volgens eigen zeggen ‘rustiger worden in zijn hoofd’. “Op de juiste momenten moet het gif in mijn spel naar boven komen en op andere momenten juist niet. Vergelijk het met een glas water: het glas moet leger zijn wanneer ik de wedstrijd inga. Vaak zat het al behoorlijk vol als ik het veld op stapte. Tijdens wedstrijden zat het al snel helemáál vol en stroomde het soms over.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Allard Lindhout en Robin van Persie

Kees Kwakman spreekt van onterechte rode kaart voor Feyenoord

  • zo 1 februari, 23:15
  • 1 feb. 23:15
  • 12
Robin van Persie

Rutger Vinke: 'Trammelant in Feyenoord-kleedkamer'

  • zo 1 februari, 21:28
  • 1 feb. 21:28
  • 7
PSV vs Feyenoord

Teruglezen: zo zorgde PSV voor een beschamende nederlaag van Feyenoord

  • zo 1 februari, 14:30
  • 1 feb. 14:30
  • 9
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 22 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
8
3
2024/2025
Jong AZ
2
0
2024/2025
AZ
29
13
2023/2024
AZ
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35
6
AZ
21
1
32
7
Twente
21
7
31
8
Groningen
21
2
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel