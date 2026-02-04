had als jeugdspeler bij AZ een gespannen, maar ook hechte band met . De twee spelers vlogen elkaar regelmatig in de haren, vertelt Meerdink in het programma Bij Andy in de Auto. Buiten het veld konden ze het echter goed met elkaar vinden.

Meerdink, die momenteel kampt met een zware liesblessure, spreekt met Andy van der Meijde over zijn veelbesproken ploeggenoot Goes. “Ik ben een jaar ouder dan hij (22 om 21 jaar, red.). In de coronatijd speelden we altijd onderling partijtjes. Toen had ik altijd ruzie met hem. Altijd vechten. Maar buiten het veld waren we wel goed met elkaar, want hij weet dat ik ook een winnaar ben.”

Goes zorgt steevast voor discussies met zijn gedrag richting tegenstanders. “In het veld is hij een winnaar. Zo iemand moet je in het team hebben", vindt Meerdink. Van der Meijde, die zelf voor Internazionale speelde, denkt dat Goes in Italië een legende zou kunnen worden. “Ja, dan zou hij op handen gedragen worden”, reageert Meerdink. “Ik ben blij dat hij in ons team zit.”

Goes heeft professionele begeleiding

Dat Goes zijn temperament steeds beter onder controle krijgt, heeft volgens hemzelf te maken met professionele begeleiding. De verdediger werkt sinds kort met een mental coach. "Ik ben daar tegenwoordig druk mee bezig, met mensen om me heen. Ik denk dat er snel vooruitgang is te zien. Ik ben bezig met een psycholoog. Dat helpt heel erg goed", vertelde hij vorige maand aan Voetbal International.

Goes moest volgens eigen zeggen ‘rustiger worden in zijn hoofd’. “Op de juiste momenten moet het gif in mijn spel naar boven komen en op andere momenten juist niet. Vergelijk het met een glas water: het glas moet leger zijn wanneer ik de wedstrijd inga. Vaak zat het al behoorlijk vol als ik het veld op stapte. Tijdens wedstrijden zat het al snel helemáál vol en stroomde het soms over.”