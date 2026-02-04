Supporters van FC Twente hoopten dat de bekeruitschakeling door toedoen van AZ mogelijk ongeldig zou worden verklaard door de invalbeurt van Jizz Hornkamp aan Alkmaarse zijde. De KNVB verschaft echter duidelijk: de spits, die deze winter werd overgenomen van Heracles Almelo, was 'gewoon' speelgerechtigd.
De 27-jarige Hornkamp was in september nog trefzeker namens Heracles in het bekerduel met NAC Breda (1-4 winst). Eerder deze winter maakte hij de overstap naar AZ, dat zo'n 4,5 miljoen euro voor hem neertelde. Gisteren kwam Hornkamp twintig minuten voor tijd, bij een 1-1 stand, in het veld in de kwartfinale tussen AZ en Twente, als vervanger van Matej Sin. In de noodzakelijke verlenging was de spits de aangever bij de winnende treffer van ploeggenoot Troy Parrott.
Op sociale media doken kort na de wedstrijd al veel posts van Twente-supporters op die hoopten dat de uitschakeling zou worden teruggedraaid. Zij verkeerden namelijk in de veronderstelling dat Hornkamp, omdat hij al voor Heracles in de beker uit was gekomen, dit seizoen niet ook voor AZ zou mogen spelen in het toernooi.
Die hoop is echter ongegrond, zo laat de KNVB weten aan RTV Oost. De voetbalbond geeft aan dat veel AI-bronnen, zoals Google en ChatGPT onterecht aangeven dat een speler in één seizoen niet voor twee verschillende clubs actief mag zijn in het bekertoernooi. "Na een transfer is een speler speelgerechtigd om in competitie en beker voor zijn nieuwe club uit te komen. Dus Hornkamp mag in zowel competitie als beker ‘gewoon’ spelen voor AZ", aldus de voetbalbond.
