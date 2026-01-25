Van der Vaart en Van Hooijdonk botsen over Ajax en AZ: 'Maak je een grap?'

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk raakten zondagavond verwikkeld in een discussie over het niveau van AZ en Ajax. Bij Studio Voetbal zei Van Hooijdonk het verschil tussen beide clubs niet te zien. Daarmee schopte hij tegen het zere been van Van der Vaart aan.

'Anthony Correia geschikt voor AZ'

Van der Vaart stelde dat Anthony Correia, de huidige trainer van Telstar, een prima opvolger zou zijn voor Maarten Martens bij AZ. “Zijn manier van denken, het voetbal, ik vind het heerlijk om naar te kijken. Soms lijkt het een wereldploeg, maar het is een middelmatige ploeg. Dus waarom niet?”

Ajax zoekt ook nog een permanente nieuwe trainer, weet Van Hooijdonk. Hij vraagt dus aan Van der Vaart: “Jouw stelling is dat hij trainer van AZ moet worden, maar waarom geen trainer van Ajax dan?” Van der Vaart antwoordde: “Nou, ik vind Ajax nog even een stapje te ver.” Toen Van Hooijdonk doorvroeg, stelde de oud-middenvelder: “Ajax vind ik een te grote club voor hem.”

Vergelijking met John Heitinga

Van Hooijdonk trok daarna de vergelijking met de inmiddels ontslagen John Heitinga. “Een oud-speler kan daar wel meteen op de belangrijkste stoel geplaatst worden, maar iemand die bij de amateurs jarenlang aan het trainen is geweest, en alle stappen van de trap heeft meegemaakt en het nu in het betaald voetbal goed doet…”

Van der Vaart noemde AZ een ‘goede tussenstap’, waarop Van Hooijdonk zei: “Ik begrijp het verschil tussen AZ en Ajax helemaal niet. Van der Vaart was stomverbaasd. “Moet ik nu lachen? Ik vind het een goede grap hoor, als het een grap is. Als jij het verschil tussen AZ en Ajax niet ziet, dan ga ik niet in discussie.”

Van Hooijdonk reageerde: “Ik zie wel het verschil tussen TOP Oss en Ajax. Ook niet altijd dit seizoen, maar dat zie ik wel. Maar waarom zou hij bij AZ wel een goede trainer zijn en bij Ajax niet?” Dat wilde Van der Vaart wel uitleggen. “Minder druk, hij krijgt langer de kans. Ik gun hem die stap. Van Telstar naar AZ lijkt me een ideale stap. Dat is alles wat ik zeg.”