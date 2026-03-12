behoorde donderdagavond tot de uitblinkers van AZ. Met twee assists op Troy Parrott leverde hij een belangrijke bijdrage aan de 2-1 overwinning op Sparta Praag in de Conference League. Daal wordt na afloop gevraagd naar zijn goede vorm en zijn ambities op het gebied van een interlandcarrière.

De 22-jarige linksbuiten vertelt in een interview met Ziggo Sport dat hij in een ‘goede flow’ zit. “Ik voel me goed en fris, dus ik ben superblij dat ik goede dingen laat zien en dat mijn kwaliteiten naar boven komen. Ik ben blij dat ik het team help.”

Artikel gaat verder onder video

“Het zit ’m vooral in de dribbels en in de combinaties”, zegt Daal over zijn goede vorm. “Ik voel me gewoon goed aan de bal en vrij in mijn hoofd. Dat is voor mij denk ik het belangrijkste om goed te kunnen presteren.”

Nederlands elftal of Curaçao?

Eerder sprak Daal al de ambitie uit om het Nederlands elftal te halen. Hij speelde in het verleden voor Oranje Onder 18. Maar door zijn achtergrond kan ook Curaçao in beeld komen. De nieuwe bondscoach Fred Rutten zal zijn vorm ook in de gaten houden.

“Ik ben gewoon bezig met AZ en ik denk dat het iets voor later is”, zegt Daal over de mogelijke interesse vanuit Curaçao. “Ik wil vooral mijn seizoen goed afmaken bij AZ. We hebben natuurlijk nog een paar hele belangrijke wedstrijden die eraan komen, dus daar moet ik me volledig op focussen.”

Met Curaçao zou Daal naar het WK kunnen gaan, maar dan sluit hij wel de deur voor het Nederlands elftal. “Uiteindelijk is het voor mij nu een beetje lastig. Ik heb helemaal niks tegen Curaçao. Ik kijk met veel liefde naar hun wedstrijden; dat heb ik heel vaak gedaan. Maar mijn ambitie is uiteindelijk wel om voor Oranje te spelen.”

Complimenten van Pastoor en Boulahrouz

Van de analisten bij Ziggo Sport krijgt Daal grote complimenten. “Die hebben we al een paar keer uitgelicht. Naar mijn smaak kan hij nog eerder zijn directe tegenstander opzoeken; daar wacht hij vaak mee”, zegt Alex Pastoor. “Maar naarmate de dreiging groter wordt, wordt deze snuiter handiger in de één-tegen-één. Soms gaat hij er niet eens per se langs, maar kiest hij voor de pass waardoor een andere speler gevaarlijk kan worden. In zijn acties houdt hij wel het overzicht. Ik denk dat deze jongen vanavond echt een hele goede wedstrijd heeft afgeleverd.”

Khalid Boulahrouz werkte als trainer van AZ Onder 18 samen met Daal. “Hij heeft echt een enorme ontwikkeling doorgemaakt en oogt ook heel volwassen. Bij Onder 18 was het vaak: als hij de bal kreeg, ging het hoofd naar beneden en begon hij te dribbelen, om vervolgens wel te zien waar zijn actie zou eindigen. Er was toen nog een groot gebrek aan overzicht voor het doel. Dribbelen kon hij fantastisch, maar nu zie je ook het meeverdedigen terug. En het overzicht in het aanvalsspel is sterk verbeterd. Die jongen maakt dus echt een hele mooie ontwikkeling door. Prachtig om te zien.”