Live voetbal 8

Brian Priske herhaalt fel bekritiseerd recept van Feyenoord na AZ - Sparta Praag

Brian Priske AZ Sparta Praag
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
12 maart 2026, 21:07

Brian Priske keerde donderdag voor even terug op Nederlandse bodem. De Deense trainer nam het met zijn Sparta Praag in Alkmaar op tegen AZ in de achtste finales van de Conference League (2-1 nederlaag). Priske herhaalde na afloop van de wedstrijd een bekend recept uit zijn periode bij Feyenoord.

Priske was vanaf juli 2024 tot en met februari 2025 hoofdtrainer van Feyenoord. De oefenmeester kwam destijds met hoge verwachtingen over van Sparta Praag, maar wist de Rotterdammers niet naar zijn hand te zetten en werd in februari uiteindelijk ontslagen.

Artikel gaat verder onder video

Priske baarde in Nederland opzien met bepaalde gewoonten. Zo liet hij zich regelmatig gelden op zijn Instagram-pagina, zowel na goede als slechte resultaten. Dat kwam de Deen regelmatig op kritiek te staan.

Ook introduceerde Priske de huddle: spelers van Feyenoord stonden na wedstrijden steevast schouder aan schouder in een cirkel op het veld. De coach brak na enkele maanden echter met die gewoonte.

"Ik vind dat een trainer flexibel moet zijn, omdat de weg richting de finish nóóit in een rechte lijn loopt. Datzelfde geldt voor de huddle. Ik vind het teleurstellend dat dit in Nederland niet werd geaccepteerd en dat supporters ons uitfloten”, zei hij in oktober 2024 tegen Voetbal International.

"Ik snap ook nog steeds niet waarom, maar als hoofdtrainer en leider moet je dan wel het grotere plaatje in de gaten houden. Als zo’n huddle een wig dreigt te drijven tussen spelers, staf en supporters, is ’t het dan waard ermee door te gaan?", vroeg de trainer zich destijds af.

Priske keerde na zijn mislukte avontuur bij Feyenoord terug bij Sparta Praag en bij die club is hij inmiddels weer teruggevallen op zijn vertrouwde huddle. Na het laatste fluitsignaal in Alkmaar was te zien hoe de spelers van de Tsjechen zich rond de middencirkel verzamelden om elkaar moed in te praten. Sparta Praag hoopt de schade opgelopen in de heenwedstrijd volgende week te herstellen in eigen huis.

➡️ Meer Conference League nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie in De Kuip

Bischop: 'Vrienden van Feyenoord willen per direct afscheid van Van Persie'

  • ma 9 maart, 19:43
  • 9 mrt. 19:43
  • 6
Robin van Persie

Rijnmond: ‘Positie Van Persie niet hoofdonderwerp van overleg Feyenoord’

  • ma 9 maart, 12:11
  • 9 mrt. 12:11
  • 9
Feyenoord-trainer Robin van Persie

‘Bosschaart ideale vervanger van Van Persie’

  • ma 9 maart, 10:18
  • 9 mrt. 10:18
  • 6
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Brian Priske

Brian Priske
Sparta Praag
Team: Sparta
Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (14 mei 1977)

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws