Brian Priske keerde donderdag voor even terug op Nederlandse bodem. De Deense trainer nam het met zijn Sparta Praag in Alkmaar op tegen AZ in de achtste finales van de Conference League (2-1 nederlaag). Priske herhaalde na afloop van de wedstrijd een bekend recept uit zijn periode bij Feyenoord.

Priske was vanaf juli 2024 tot en met februari 2025 hoofdtrainer van Feyenoord. De oefenmeester kwam destijds met hoge verwachtingen over van Sparta Praag, maar wist de Rotterdammers niet naar zijn hand te zetten en werd in februari uiteindelijk ontslagen.

Priske baarde in Nederland opzien met bepaalde gewoonten. Zo liet hij zich regelmatig gelden op zijn Instagram-pagina, zowel na goede als slechte resultaten. Dat kwam de Deen regelmatig op kritiek te staan.

Ook introduceerde Priske de huddle: spelers van Feyenoord stonden na wedstrijden steevast schouder aan schouder in een cirkel op het veld. De coach brak na enkele maanden echter met die gewoonte.

"Ik vind dat een trainer flexibel moet zijn, omdat de weg richting de finish nóóit in een rechte lijn loopt. Datzelfde geldt voor de huddle. Ik vind het teleurstellend dat dit in Nederland niet werd geaccepteerd en dat supporters ons uitfloten”, zei hij in oktober 2024 tegen Voetbal International.

"Ik snap ook nog steeds niet waarom, maar als hoofdtrainer en leider moet je dan wel het grotere plaatje in de gaten houden. Als zo’n huddle een wig dreigt te drijven tussen spelers, staf en supporters, is ’t het dan waard ermee door te gaan?", vroeg de trainer zich destijds af.

Priske keerde na zijn mislukte avontuur bij Feyenoord terug bij Sparta Praag en bij die club is hij inmiddels weer teruggevallen op zijn vertrouwde huddle. Na het laatste fluitsignaal in Alkmaar was te zien hoe de spelers van de Tsjechen zich rond de middencirkel verzamelden om elkaar moed in te praten. Sparta Praag hoopt de schade opgelopen in de heenwedstrijd volgende week te herstellen in eigen huis.