Priske krijgt vragen over opvallende Instagram-post: 'Alles heeft een diepere betekenis'

Feyenoord-trainer Brian Priske krijgt woensdag op de persconferentie een vraag over zijn soms opmerkelijke posts op Instagram. De Deense oefenmeester plaatste recent onder meer een story met de tekst 'God ziet alles' en legt uit hoe hij tegen het sociale medium aankijkt.

"Gisteren heb je er via Instagram een bericht uitgegooid met 'God sees everything'. Zit Feyenoord al in een fase dat het de hulp van God nodig heeft? Of wat heb je daarmee bedoeld", wil een van de aanwezige journalisten weten van Priske. "Wat ik daarmee bedoelde...", reageert de trainer. "Ik ben gewoon een privé-persoon met een Instagram-account. Daar plaats ik dingen op voor mijn familie, mijn vrienden en de mensen die mij blijkbaar volgen", vervolgt Priske - die op het moment van schrijven ruim 44 duizend volgers heeft.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Timber verklaart aanhoudend puntverlies Feyenoord: 'Daar spreken we elkaar ook op aan'

Vervolgens gaat hij in op de betekenis van zijn post. "Als mensen vragen of ik religieus ben of zoiets, dan zeg ik dat ik absoluut geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Alles heeft een diepere betekenis en aan het eind van de dag krijg je wat je verdient, in bepaalde aspecten", deelt Priske zijn visie.

LEES OOK: Woede Feyenoord-fans richt zich op Priske en nóg iemand: 'Aan Insta Stories heb je niks'

"Ik gebruik mijn Instagram-account net als jullie dat - denk ik - doen", houdt de trainer het journaille vervolgens voor. "Om dingen te plaatsen voor de mensen die het leuk vinden om me te volgen. En als ze het niet willen volgen, dan zullen ze dat waarschijnlijk ook niet doen", besluit Priske het onderwerp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske is niet blij en bijt van zich af na vraag van Valentijn Driessen

Feyenoord-trainer Brian Priske is niet gediend van enkele reacties naar aanleiding van de wissel van Quinten Timber in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.