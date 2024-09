Timber verklaart aanhoudend puntverlies Feyenoord: 'Daar spreken we elkaar ook op aan'

gaat in de persconferentie voorafgaand van het Champions League-duel tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen in op de zes verliespunten waar zijn club in de eerste vier speelronden van de Eredivisie al tegenaan liep. De kersverse aanvoerder legt uit waarom het zowel tegen Willem II (1-1), Sparta Rotterdam (1-1) als FC Groningen (2-2) niet lukte de drie punten binnen te slepen.

Een verslaggever van ESPN vraagt Timber of hij kan verklaren waarom het zo 'moeizaam' loopt op het moment. "Moeizaam, ja...", begint de Oranje-international zijn antwoord. "Als je naar de wedstrijden kijkt, vind ik dat we alle drie hadden moeten winnen", stelt Timber. Vervolgens gaat hij de wedstrijden één voor één bij langs: "Tegen Willem II krijgen we helaas in de laatste minuut een goal tegen. En tegen Sparta had ik het gevoel dat als we geen rode kaart hadden gekregen, dat we er overheen zouden gaan", aldus de aanvoerder.

Afgelopen weekend leek Feyenoord wél op weg naar een zege, toen het in de Euroborg een 0-2 voorsprong nam tegen FC Groningen. De thuisploeg perste er echter een slotoffensief uit en kwam via twee goals van invaller Brynjolfúr Willumsson nog terug tot een 2-2 gelijkspel. "Daar sta je met 2-0 voor, die hoor je ook te winnen", zegt Timber resoluut.

"Maar er is een reden waarom je ze alle drie niet wint", vervolgt Timber. "Dat bekijken we terug op de beelden, wat beter moet. Ik had het afgelopen zaterdag over een bepaalde urgentie in het team. Samen voelen: 'Oké, we kunnen geen goal meer tegen krijgen', er ook álles aan doen om écht geen goal meer tegen te krijgen. Daar moeten we als team in groeien, dat is hoe voetbal werkt, vooral op Champions League-niveau." Die les hoopt de aanvoerder donderdag tegen Leverkusen al in de praktijk te kunnen brengen: "Als we morgen goed beginnen, dan moet je een bepaalde honger of agressie voelen om die goal niet zomaar weg te geven. We spreken elkaar daar ook op aan - en de coach ook. Die is daar heel duidelijk in, dus daar zullen we zeker stappen in maken", besluit Timber het onderwerp.

