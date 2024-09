Boskamp pleit voor wijziging bij Feyenoord: 'Je gaat hem niet op de bank zetten, hij is je kapitaal'

Als het aan clubicoon Jan Boskamp ligt, keert zo snel mogelijk terug in de basis bij Feyenoord. De 26-jarige keeper verloor aan het begin van het seizoen zijn plek onder de lat aan zijn concurrent , maar wat Boskamp betreft worden de rollen snel weer omgedraaid door trainer Brian Priske.

In de onlinerubriek Koffie met Boskamp van Vandaag Inside gaat de 75-jarige analist in op de huidige stand van zaken bij de club van zijn hart. Feyenoord beleeft vooralsnog een teleurstellende start van het nieuwe seizoen. Afgelopen zaterdag werden op bezoek bij FC Groningen al voor de derde keer in vier Eredivisiewedstrijden punten verspeeld (2-2). Boskamp stelt dat Feyenoord weer in eenzelfde situatie zit als voor de komst van Priskes voorganger, Arne Slot. "Ik heb de laatste drie jaar zó genoten van Feyenoord. Maar nu zie ik in een keer die dingen voor me die we altijd hebben. Voordat Arne kwam, kregen we ook zulke dingen. Goed, slecht, goed slecht... En bij Arne had je drie jaar dat constante", klinkt het.

LEES OOK: Feyenoord-fans zien iets opvallends aan Justin Bijlow: ‘Dat zegt genoeg…’

Boskamp zegt daarna dat hij niet verwachtte dat Priske het werk van zijn voorganger zou gaan voortzetten. "Het is eigenlijk niet eerlijk, want ik kende hem al van Antwerp (waar de Deen in het seizoen 2021/22 trainer was, red.). Dus toen iedereen zei: 'Hij speelt hetzelfde als Arne', dacht ik: 'Dat klopt helemaal niet'. Hij ging al met vijf vanachter spelen, maar dat heeft hij weer veranderd. Dat heeft hij uit zichzelf gedaan, of de spelersgroep heeft gevraagd of ze niet weer 'gewoon' konden gaan spelen."

LEES OOK: Vraagtekens bij afgeketste transfer Bijlow: 'Ik mag het niet zeggen, maar dat was wel héél toevallig'

Bovendien zet Boskamp zijn vraagtekens bij de keuze die Priske onder de lat heeft gemaakt. "Er zijn dingen waar ik wel van verschiet. Pak nou Wellenreuther. Kijk naar Willem II, daar kun je niet zeggen dat hij vrijuit gaat bij de 1-1. En tegen Sparta was dat precies hetzelfde, in mijn oogpunt. Ja, ik zie Bijlow liever onder de lat. Ze hebben Wellenreuther natuurlijk dingen beloofd omdat ze dachten dat Bijlow weg zou gaan, dat kán niet anders. Je gaat niet je doelman die bij het Nederlands elftal zit op de bank zetten, zo denk ik dan. Want dat is je kapitaal."

Video: Jan Boskamp: 'Ik zie Bijlow liever onder de lat bij Feyenoord dan Wellenreuther'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN-camera's schakelen snel naar Feyenoord-reserve in minuut 66

Een opvallend moment, halverwege de tweede helft van de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord.