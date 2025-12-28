Fabrizio Romano pakte zondagochtend uit met zeer verrassend nieuws. Volgens de gerenommeerde transferjournalist zou Ajax zijn zinnen hebben gezet op een winterse transfer van . Een mogelijke overstap van de oud-jeugdspeler en publiekslieveling van Feyenoord is extra beladen, mede gezien eerdere uitspraken van de linksback over Ajax.

Romano: Ajax zet vol in op winterse transfer Hartman

Romano weet dat Ajax contact heeft opgenomen met Burnley over een winterse transfer van Hartman. De 24-jarige linksback geldt in Amsterdam als 'een van de toptargets' in de transferperiode van januari. Een week geleden kreeg de oud-Feyenoorder een tik te verwerken, toen hij buiten de selectie werd gehouden door Burnley-trainer Scott Parker.

Het is nog niet duidelijk of Hartman zijn basisplaats is kwijtgeraakt. Desondanks kan de Nederlander terugkijken op een seizoenshelft waarin hij veel minuten maakte. De 24-jarige back speelde vijftien Premier League-duels, waarin hij vier assists gaf.

Hartman deed in 2024 veelzeggende uitspraken over transfer naar Ajax

Iedereen beseft dat een mogelijke transfer van Hartman naar Ajax erg pikant is. Hij doorliep het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij Feyenoord en maakte in 2022 zijn debuut in het eerste elftal. Onder Arne Slot ontwikkelde de linksback zich tot een vaste basisspeler en international van Oranje. Daarnaast groeide Hartman uit tot een van de publiekslievelingen van het Legioen.

Hartman stak zijn liefde voor Feyenoord niet onder stoelen of banken en scoorde regelmatig punten bij de achterban. Dat deed hij bijvoorbeeld toen Ajax op gênante wijze werd uitgeschakeld in het bekertoernooi door de amateurs van Hercules.

In een uitzending van het Jeugdjournaal (2024) werd Hartman al eens gevraagd naar een mogelijke overstap naar Ajax. "Voor 1 miljoen euro zeker niet, haha. Ik denk sowieso niet dat ik daar pas. Er zijn andere spelers die daar moeten gaan spelen, maar ik pas beter bij Feyenoord", lachte hij destijds.

Ook als Ajax meer gaat betalen voor de geboren Zwijndrechter, zal een transfer naar de Johan Cruijff ArenA er niet van komen voor de Oranje-international: "Ik denk niet dat er een bedrag is waarvoor ik daar naartoe zou gaan", sprak hij stellig.

Band met Feyenoord al verslechterd

De relatie tussen Hartman en Feyenoord verslechterde in zijn laatste maanden door frictie met trainer Robin van Persie, met name vanwege het aflopende contract van Hartman; hij had een 'rotgevoel' en voelde zich anders behandeld nadat hij twijfelde over een verlenging. Supporters waren in ieder geval niet blij met de uitlatingen van de ex-Feyenoorder.

Hoewel hij warme gevoelens behield voor de club, bevestigde hij de stroeve band, die volgens hem vergelijkbaar is met de situatie van Quinten Timber.