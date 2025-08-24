Quilindschy Hartman wordt verrot gescholden na aanval op Robin van Persie

heeft zich met zijn meest recente interview in het Algemeen Dagblad totaal niet populair gemaakt bij supporters van Feyenoord. De linksback van Burnley haalde daarin uit naar trainer Robin van Persie, en dat valt totaal verkeerd bij de achterban. Op sociale media regent het boze reacties.

Op platformen als X, Facebook en zelfs onder berichten op zijn eigen Instagram-pagina krijgt Hartman er gigantisch van langs. “Niemand is groter dan de club. Onrust veroorzaken binnen Feyenoord, je bent afgeschreven voor mij”, schrijft een supporter. Anderen gebruiken nog ernstige scheldwoorden om hun boosheid te uiteten richting de voormalig publiekslieveling.

Wat is er nou gebeurd? Zondagochtend publiceerde het Algemeen Dagblad een uitgebreid interview met Hartman, waarin de linksback van Burnley terugblikt op zijn laatste periode bij Feyenoord. Daarover gaf Hartman aan dat hij een moeizame relatie onderhield met Robin van Persie: “In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad. Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje door had", zei hij onder meer.

Ook trok hij de vergelijking met Quinten Timber, die onlangs zijn aanvoerdersband kwijtraakte. “Omdat ik niet wilde bijtekenen, was er ineens een andere band. Ik kreeg het gevoel dat hij anders naar me keek. Je ziet nu hetzelfde bij Timber. Dat vind ik jammer, omdat ik in vijftien jaar bij Feyenoord nooit problemen heb gehad. En dan juist met de trainer wel.”

De eerlijke woorden van Hartman vallen slecht in Rotterdam-Zuid, bij het grootste deel van de supporters in ieder geval. Fans uiten op X hun ongenoegen: Wat is dit slecht zeg, via de media je ongenoegen uiten terwijl je zelf niet op niveau was én je contract niet wilde verlengen bij je zelfbenoemde droomclub. Alles draait om meneer Hartman zelf. Bah bah", schrijft iemand.

Andere fans wijzen erop dat Van Persie volgens hen gewoon een logische keuze maakte: "Hartman speelde dramatisch slecht na zijn blessure en met Gijs Smal en Hugo Bueno was er genoeg keuze waardoor hij op de bank belandde. Een beetje zelfreflectie kan geen kwaad", schrijft een fan.

