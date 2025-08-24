Quilindschy Hartman wordt verrot gescholden na aanval op Robin van Persie

Quilindschy Hartman heeft zich met zijn meest recente interview in het Algemeen Dagblad totaal niet populair gemaakt bij supporters van Feyenoord. De linksback van Burnley haalde daarin uit naar trainer Robin van Persie, en dat valt totaal verkeerd bij de achterban. Op sociale media regent het boze reacties.
Op platformen als X, Facebook en zelfs onder berichten op zijn eigen Instagram-pagina krijgt Hartman er gigantisch van langs. “Niemand is groter dan de club. Onrust veroorzaken binnen Feyenoord, je bent afgeschreven voor mij”, schrijft een supporter. Anderen gebruiken nog ernstige scheldwoorden om hun boosheid te uiteten richting de voormalig publiekslieveling.
Wat is er nou gebeurd? Zondagochtend publiceerde het Algemeen Dagblad een uitgebreid interview met Hartman, waarin de linksback van Burnley terugblikt op zijn laatste periode bij Feyenoord. Daarover gaf Hartman aan dat hij een moeizame relatie onderhield met Robin van Persie: “In Rotterdam heb ik de laatste twee maanden een heel slecht gevoel gehad. Ik liep met een rotgevoel op de club rond. Dat lag niet aan de fans, van wie ik nog steeds berichten krijg. Maar wel aan de problemen met de trainer. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje door had", zei hij onder meer.
Ook trok hij de vergelijking met Quinten Timber, die onlangs zijn aanvoerdersband kwijtraakte. “Omdat ik niet wilde bijtekenen, was er ineens een andere band. Ik kreeg het gevoel dat hij anders naar me keek. Je ziet nu hetzelfde bij Timber. Dat vind ik jammer, omdat ik in vijftien jaar bij Feyenoord nooit problemen heb gehad. En dan juist met de trainer wel.”
De eerlijke woorden van Hartman vallen slecht in Rotterdam-Zuid, bij het grootste deel van de supporters in ieder geval. Fans uiten op X hun ongenoegen: Wat is dit slecht zeg, via de media je ongenoegen uiten terwijl je zelf niet op niveau was én je contract niet wilde verlengen bij je zelfbenoemde droomclub. Alles draait om meneer Hartman zelf. Bah bah", schrijft iemand.
Andere fans wijzen erop dat Van Persie volgens hen gewoon een logische keuze maakte: "Hartman speelde dramatisch slecht na zijn blessure en met Gijs Smal en Hugo Bueno was er genoeg keuze waardoor hij op de bank belandde. Een beetje zelfreflectie kan geen kwaad", schrijft een fan.
Lees onderstaand een aantal reactie op het interview van Quilindschy Hartman in het Algemeen Dagblad:
Hartman raakt een gevoelige snaar, vele zijn nog boos dat hij niet bijtekende en gooien dat er nu uit. Maar RvP was als jonge jongen al moeilijk in de omgang, zijn wil was wet en dat heb je zijn hele carrière gezien. Al kon hij echt super goed voetballen, misschien wel de beste spits van de laatste 20 jaar die we hadden. Zijn duik tegen Spanje zal onze generatie nooit vergeten. Maar als Trainer kreeg hij ook de nodige schoppen na vanuit Heerenveen en de spelers daar en nu begint ook Hartman terwijl bij Timber ook van alles speelt. Ik ben benieuwd hoe het in de toekomst zal lopen.
Zo erg was het toch niet wat hij zei; hij bevuilde zijn eigen nest helemaal niet. Het enige dat hij zei was dat Persie eerst goed met hem kon opschieten, totdat hij zei dat hij niet wilde verlengen. Vanaf dat moment veranderde het gedrag van de coach jegens hem
Precies. De wedstrijden die hij speelde speelde hij erg slecht. En als je dan ook nog eens niet wil bijtekenen en je bent derde keus. Dan is het niet zo moeilijk voor van Persie de wereld gaat gewoon door he. Het is niet FC Hartman. Van Persie moet ook gewoon verder en dat doe je met spelers die wel willen en 100 procent voor de club gaan.
Toch ontiegelijk zielig van de feijenoord supporters die zo reageren en er zo over denken. Jeugdproduct dat een titel heeft gebracht aan de club en vervolgens nog 9mln oplevert terwijl hij ook volgend seizoen gratis kon vertrekken. De feijenoord supporters zijn verschrikkelijk ondankbaar. En dat alleen omdat Q de vinger op de zere plek legt dat iedereen allang gezien heeft. RvP is een ramp qua communicatie. Bij andere clubs zijn spelers altijd blij dat ze terugkomen of ff de club bezoeken. Bij feijenoord worden ze uitgekotst, treurig!
Ik snap ajax niet zozeer in relatie tot dit bericht. Ik ken de situatie van van basten niet zo, maar laat ik het zo zeggen, ik zou het ook niet begrijpen dat wanneer mensen afgeven op Veerman of Klaassen wanneer ze iets kritisch zeggen over hun trainer waarvan iedereen wel weet dat het waar is. Beide hebben ook veel betekend voor de club en hoor je gewoon netjes mee om te gaan totdat spelers echt uit de bocht vliegen. En zoveel verkeerd zei Q ook weer niet.
Er zal toch wel een kern van waarheid in schuilen, maar ik denk niet dat het helemaal goed komt. Er is iets vreemds aan de hand....en daar wordt niet echt heel ergtransparant mee omgegaan....wie dekt wie vermoed ik. Een wespennest in de maak.
en ondertussen is de aangewezen cultuurbewaker op zuid ook al tijden vermist.
@stokvis, ik zit niet in het stadion nee, waarom zou ik daar zitten?
@ERIMIR, Feijenoord gaat momenteel door een zeer zwakke periode. RVC dat onzichtbaar is. Te kloese met slechte aankopen (ueda, zerrouki, stengs, borges etc. etc.), Van Persie die er echt geen knars van snapt en vooral niet kan communiceren en zoals eerder gezegd de cultuurbewaker die vermist is. Het bovenstaande is zorgwekkend van de feijenoorders en dat begrijp ik wel. Maar het accepteren lukt niet elke feijenoorder. Beetje de ontkennisfase laten we zeggen. Jammer dat legendes als Q het moeten ontgelden door de opgekropte frustraties. Gelukkig heeft feijenoord wel een weekje extra rust. Hadden ze nodig voor de 2e ronde CL....... Maar goed, nu kunnen ze lekker op vakantie.
