Kieft: 'Thuiswedstrijd voor Feyenoord-spelers eerder nadeel dan voordeel'

Robin van Persie in gesprek met boze Feyenoord-fans
Frank Hoekman
19 december 2025, 19:54

Voor de spelersgroep van Feyenoord voelt het niet als een voordeel dat de eerste seizoenshelft zondag wordt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Dat schrijft Wim Kieft althans in zijn column voor De Telegraaf.

Feyenoord zit op dit moment in de hoek waar de klappen vallen. De afgelopen anderhalve week werden drie nederlagen geleden die in Rotterdam-Zuid stuk voor stuk keihard aankwamen. Eerst werd in het Europa League-duel bij FCSB een 1-3 voorsprong weggegeven en ging het elftal van Robin van Persie alsnog met 4-3 onderuit. Vorig weekend volgde een 2-0 nederlaag in De Klassieker tegen Ajax, waarna gisteren (donderdag) op pijnlijke wijze in de eigen Kuip werd verloren van sc Heerenveen. De Friezen waren in de tweede ronde van het KNVB Bekertoernooi met 2-3 te sterk. Na afloop van dat duel gingen onder meer Van Persie en doelman Justin Bijlow in gesprek met de ontevreden aanhang.

'Als er één of twee ballen verkeerd gaan hoor je het gemopper opsteken'

Zondag kan Feyenoord het sentiment volgens Kieft zomaar weer doen 'kantelen', als FC Twente in de laatste competitiewedstrijd van 2025 in De Kuip zou worden verslagen. Kieft houdt er echter rekening mee dat er 'Kuipvrees' in de Feyenoord-koppies gaat zitten: volgens de oud-international is thuis spelen in deze situatie 'niet altijd een voordeel', zo schrijft hij. "Spelers voelen dat eerder als een nadeel. Er hangt dan een sfeertje van: nu moet je het laten zien. Als er dan één of twee ballen verkeerd gaan, hoor je het gemopper opsteken en wordt het rumoerig."

"Die sfeer van dreigende onrust neemt toe als er opnieuw iets fout gaat of je een tegendoelpunt incasseert", vervolgt Kieft. "In zulke fases is het voor de meeste voetballers heel moeilijk om vrij in je hoofd te blijven en je eigen spel te spelen. Helemaal bij een topclub met zo’n roerige achterban als bij Feyenoord." Toch hoopt de oud-spits juist dat Het Legioen erachter gaat staan: "Tegelijk kunnen ze je ook over het dode punt heen helpen."

Welk resultaat verwacht jij bij Feyenoord - FC Twente?

Kieft beschrijft de situatie bij Ajax. Bij Feyenoord is dit niet het geval. Intussen lachen ze al vele jaren om de strijd en gekrakeel in Rotterdam en Amsterdam. Daar denken ze geen aandacht aan ons is het beste

@Vrij Dag nee dat heb ik gezien tussen 'het gesprek' tussen van persie en de supporters 😂

Kieft beschrijft de situatie bij Ajax. Bij Feyenoord is dit niet het geval. Intussen lachen ze al vele jaren om de strijd en gekrakeel in Rotterdam en Amsterdam. Daar denken ze geen aandacht aan ons is het beste

@Vrij Dag nee dat heb ik gezien tussen 'het gesprek' tussen van persie en de supporters 😂

Feyenoord
14:30
FC Twente
