Voor de spelersgroep van Feyenoord voelt het niet als een voordeel dat de eerste seizoenshelft zondag wordt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Dat schrijft Wim Kieft althans in zijn column voor De Telegraaf.
Feyenoord zit op dit moment in de hoek waar de klappen vallen. De afgelopen anderhalve week werden drie nederlagen geleden die in Rotterdam-Zuid stuk voor stuk keihard aankwamen. Eerst werd in het Europa League-duel bij FCSB een 1-3 voorsprong weggegeven en ging het elftal van Robin van Persie alsnog met 4-3 onderuit. Vorig weekend volgde een 2-0 nederlaag in De Klassieker tegen Ajax, waarna gisteren (donderdag) op pijnlijke wijze in de eigen Kuip werd verloren van sc Heerenveen. De Friezen waren in de tweede ronde van het KNVB Bekertoernooi met 2-3 te sterk. Na afloop van dat duel gingen onder meer Van Persie en doelman Justin Bijlow in gesprek met de ontevreden aanhang.
Zondag kan Feyenoord het sentiment volgens Kieft zomaar weer doen 'kantelen', als FC Twente in de laatste competitiewedstrijd van 2025 in De Kuip zou worden verslagen. Kieft houdt er echter rekening mee dat er 'Kuipvrees' in de Feyenoord-koppies gaat zitten: volgens de oud-international is thuis spelen in deze situatie 'niet altijd een voordeel', zo schrijft hij. "Spelers voelen dat eerder als een nadeel. Er hangt dan een sfeertje van: nu moet je het laten zien. Als er dan één of twee ballen verkeerd gaan, hoor je het gemopper opsteken en wordt het rumoerig."
"Die sfeer van dreigende onrust neemt toe als er opnieuw iets fout gaat of je een tegendoelpunt incasseert", vervolgt Kieft. "In zulke fases is het voor de meeste voetballers heel moeilijk om vrij in je hoofd te blijven en je eigen spel te spelen. Helemaal bij een topclub met zo’n roerige achterban als bij Feyenoord." Toch hoopt de oud-spits juist dat Het Legioen erachter gaat staan: "Tegelijk kunnen ze je ook over het dode punt heen helpen."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.