'Guardiola bezig aan laatste maanden bij Man City, dat shortlist met drie potentiële opvolgers klaar heeft liggen'

Foto van Manchester City-trainer Pep Guardiola
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
4 februari 2026, 14:54

In Engeland leeft sterk het gevoel dat Pep Guardiola bezig is aan zijn laatste maanden als trainer van Manchester City, zo meldt The Telegraph. De club zou inmiddels een driekoppige shortlist met potentiële opvolgers voor de Spanjaard hebben samengesteld.

Guardiola staat al sinds de zomer van 2016 aan het roer bij Manchester City, waarmee hij het Engelse voetbal sindsdien domineert. Liefst zes keer werd de club onder zijn bewind landskampioen, vier keer werd de EFL-Cup gewonnen en tweemaal de FA Cup. In 2023 volgde de ultieme bekroning, toen de Champions League voor het eerst werd veroverd.

Na tien jaar zou het succesvolle huwelijk tussen Guardiola en City echter weleens ten einde kunnen komen, ondanks een contract tot medio 2027. "Bij rivalen en in kringen binnen de Premier League groeit het gevoel dat de 55-jarige trainer zal vertrekken en dat de club al plannen maakt voor zijn mogelijke vertrek", schrijft The Telegraph.

Shortlist Man City: Maresca, Alonso en Fàbregas

De krant weet dat Enzo Maresca één van de kandidaten is om Guardiola op te volgen, mocht het daadwerkelijk tot een vertrek van laatstgenoemde komen. De Italiaan werkte in het verleden als zijn rechterhand bij Manchester City en werd eerder dit seizoen ontslagen door Chelsea. Saillant: zijn congé kreeg Maresca mede omdat hij The Blues had geïnformeerd dat hij gedurende zijn dienstverband tot drie keer toe met Manchester City had gesproken over een toekomstige terugkeer.

Er zijn echter meer kandidaten: ook Xabi Alonso, eerder dit seizoen op straat gezet door Real Madrid, zou ook zorgvuldig overwogen worden. De Spanjaard wordt eveneens gelinkt aan Liverpool, waar Arne Slot aan een wisselvallig tweede seizoen bezig is. "City stal Marc Guéhi en Antoine Semenyo al onder de neus van Liverpool vandaan, als dat met Alonso weer zou lukken dan is dat een bittere pil voor de supporters", aldus de krant.

De derde kandidaat op de lijst van Manchester City zou Cesc Fàbregas zijn. De nog altijd maar 38-jarige Spanjaard staat sinds 2024 aan het roer bij het Italiaanse Como en maakt daar grote indruk. "De verwachting is dat hij de Italiaanse club alleen verlaat voor een baan bij de grootste clubs in de Premier League of elders in Europa", aldus The Telegraph.

'Kompany geen optie'

Voormalig Manchester City-aanvoerder Vincent Kompany zou niet in de running zijn om zijn vroegere trainer Guardiola op te volgen. De Belg verlengde in oktober zijn contract bij Bayern München tot medio 2029. Kompany is bovendien intensief betrokken bij de transferplannen voor de komende jaren. De oud-verdediger leidde de Duitse recordkampioen vorig seizoen naar de landstitel en ligt op koers voor prolongatie: na twintig speelronden staat Bayern bovenaan, met zes punten voorsprong op de eerste achtervolger Borussia Dortmund.

dilima1966
3.164 Reacties
968 Dagen lid
16.235 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als ik mocht kiezen Alonso lijkt me de geschikt kandidaat

Vrij Dag
639 Reacties
626 Dagen lid
939 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat voor Ajax geldt, geldt ook voor City en dat is kijken op tri vra go

Neesje
1.804 Reacties
1.226 Dagen lid
8.980 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou Jordi doe je best

