Het blijft onrustig bij Liverpool. De resultaten onder Arne Slot zijn dit seizoen simpelweg niet geweldig te noemen en zaterdagavond ging het weer mis bij Bournemouth. The Cherries versloegen, mede door een laat doelpunt van Amine Adli, Liverpool met 3-2. Volgens AS Diario is er al contact gelegd met Xabi Alonso voor de opvolging van Slot.

Alonso werd aan het begin van dit seizoen aangesteld bij Real Madrid na enkele mooie jaren bij Bayer Leverkusen. Enkele maanden later was zijn avontuur bij De Koninklijke echter alweer voorbij. De resultaten vielen tegen volgens de clubleiding en er was te weinig vertrouwen dat het in de toekomst beter zou gaan. Op 12 januari kwam zijn trainerscarrière bij Real (voorlopig) ten einde.

Volgens het Spaanse AS Diario neemt Alonso even een pauze van het voetbal; de trainer moet zichzelf opladen na een mentaal zware periode in Madrid. Het is dan ook nog even afwachten of hij gelijk weer aan de slag wil, mocht Liverpool heel concreet voor hem worden. Er is wel al contact gelegd tussen beide partijen en Alonso wil in de toekomst zeker op Anfield aan de slag, het stadion waar hij ook als speler actief was. Aan de telefoon was de Spaanse trainer positief, waardoor de directie van de Engelse club weer wat gemoedsrust heeft.

Momenteel is er echter nog geen vacature bij Liverpool. "Maar Slot weet dat elke wedstrijd een auditie voor hem is. De club heeft tegen hem gezegd dat hij het seizoen mag afmaken, al is dat een risicovolle keuze gezien het gebrek aan cohesie." Afgelopen zomer werd er zo'n 440 miljoen euro uitgegeven door de kampioen van 2024/25, maar de aangekochte spelers hebben hun waarde nog allerminst bewezen. En nu is het tijd voor Slot om te laten zien dat hij wél de juiste man is op de juiste plek.