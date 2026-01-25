Live voetbal 5

'Liverpool denkt aan de toekomst en belt met Xabi Alonso voor opvolging Slot'

Arne Slot
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
25 januari 2026, 12:28

Het blijft onrustig bij Liverpool. De resultaten onder Arne Slot zijn dit seizoen simpelweg niet geweldig te noemen en zaterdagavond ging het weer mis bij Bournemouth. The Cherries versloegen, mede door een laat doelpunt van Amine Adli, Liverpool met 3-2. Volgens AS Diario is er al contact gelegd met Xabi Alonso voor de opvolging van Slot.

Alonso werd aan het begin van dit seizoen aangesteld bij Real Madrid na enkele mooie jaren bij Bayer Leverkusen. Enkele maanden later was zijn avontuur bij De Koninklijke echter alweer voorbij. De resultaten vielen tegen volgens de clubleiding en er was te weinig vertrouwen dat het in de toekomst beter zou gaan. Op 12 januari kwam zijn trainerscarrière bij Real (voorlopig) ten einde.

Volgens het Spaanse AS Diario neemt Alonso even een pauze van het voetbal; de trainer moet zichzelf opladen na een mentaal zware periode in Madrid. Het is dan ook nog even afwachten of hij gelijk weer aan de slag wil, mocht Liverpool heel concreet voor hem worden. Er is wel al contact gelegd tussen beide partijen en Alonso wil in de toekomst zeker op Anfield aan de slag, het stadion waar hij ook als speler actief was. Aan de telefoon was de Spaanse trainer positief, waardoor de directie van de Engelse club weer wat gemoedsrust heeft.

Momenteel is er echter nog geen vacature bij Liverpool. "Maar Slot weet dat elke wedstrijd een auditie voor hem is. De club heeft tegen hem gezegd dat hij het seizoen mag afmaken, al is dat een risicovolle keuze gezien het gebrek aan cohesie." Afgelopen zomer werd er zo'n 440 miljoen euro uitgegeven door de kampioen van 2024/25, maar de aangekochte spelers hebben hun waarde nog allerminst bewezen. En nu is het tijd voor Slot om te laten zien dat hij wél de juiste man is op de juiste plek.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jagerman
27 Reacties
34 Dagen lid
28 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Er is nog geen vacature maar Liverpool heeft al contact opgenomen met Alonso en aan de telefoon was Alonso positief. Kortom.....AS Diario fantaseert en de overige media zoals FC Update gaan er graag mee aan de haal.

Docker
754 Reacties
69 Dagen lid
2.111 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als je "Is er contact tussen Liverpool en Alonso" Googelt kom je meteen 7 verschillende bronnen tegen dat Liverpool contact heeft gehad met Alonso. Dus dan heb ik toch het vage vermoeden dat je zélf fantaseert.

