De aanstelling van Dick Advocaat als adviseur bij Feyenoord getuigt van weinig vertrouwen in hoofdtrainer Robin van Persie, zo vindt Theo Janssen. Nadat Van Persie eerder aangaf geen rechterhand nodig te hebben, krijgt hij er nu toch één.

Advocaat kondigde vorige maand zijn vertrek aan als bondscoach van Curaçao, om dicht bij zijn zieke dochter te kunnen zijn. Met haar gaat het inmiddels wat beter. “Voor Dick is het mooi dat hij weer aan het werk gaat. Dat betekent dat het thuis iets beter gaat”, zei Janssen woensdagavond bij Ziggo Sport. “Daar zijn we heel blij om. Ik denk dat het voor Van Persie een goede leraar kan zijn om hem verder te helpen in het vak.”

“Het wijst ook op een gebrek aan vertrouwen, want Van Persie gaf zelf een aantal weken geleden aan dat hij er niemand bij wilde en dat hij het zelf kon”, weet Janssen. Daarmee doelt de oud-middenvelder op uitspraken die Van Persie eind vorig jaar deed.

Destijds legde Van Persie uit waarom hij geen behoefte had aan een 'coach van de coaches'. "Omdat ik heel tevreden ben met mijn staf en met de mensen met wie ik dagelijks werk, zie ik die noodzaak niet. Zonder dat ze die titel hebben, vervullen zij die rol al. Ik heb in het verleden wel met een coach van de coach gewerkt, ook in mijn jeugdjaren en zelfs nog vóór een seizoen. Ik ben daar dus zeker niet op tegen. Alleen: als je die klankbordfunctie al in je staf en in de directie hebt, dan zie ik geen reden om daar iets externs aan toe te voegen."

Nu krijgt hij met Advocaat toch een klankbord. Er is blijkbaar toch weinig vertrouwen in de trainer Van Persie”, concludeert hij daaruit. Collega-analist Tim Krul noemde Advocaat een ‘topcent’. “En hij snapt ook wel dat hij niet elke dag interessant moet lopen doen bij Feyenoord. Hij heeft ervaring en een goede band met Robin. Ik snap deze zet wel, maar ik snap ook wat Theo zegt. Het is toch weer een dingetje.”

Van Persie staat bekend als een trainer die zijn eigen plan trekt. Daar is over gesproken, liet directeur Dennis te Kloese woensdag weten. “Ja, ik heb bij de gesprekken gezeten waarin Dick en Robin daarover hebben gesproken. Ik vond hem heel open en positief daarin, ook richting Dick heel respectvol. Hij heeft ook onder hem gespeeld natuurlijk. Anders hadden we het ook niet moeten doen. Als je er niet voor openstaat heeft het geen zin. Het moet wel iets toevoegen, ik denk dat we allemaal beter kunnen worden met de ervaring van Dick”, zei Te Kloese.