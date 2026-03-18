Advocaat en Van Persie herenigd: dit is hun gezamenlijke verleden

18 maart 2026, 10:36
Robin van Persie en Dick Advocaat als speler en trainer van Fenerbahçe
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Robin van Persie heeft al bijna twintig jaar 'een goede band' met Dick Advocaat, die vanaf vandaag als adviseur van de trainer van Feyenoord aan de slag gaat. FCUpdate duikt in het gezamenlijke verleden van het duo.

Van Persie lag de afgelopen maanden flink onder vuur bij Feyenoord. Het spel en de resultaten van de Rotterdammers houden bepaald niet over. Vooral omdat de concurrentie eveneens volop punten morst, heeft Feyenoord de cruciale tweede plaats in de Eredivisie - en daarmee een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Champions League - zeven speelronden voor het einde van de competitie nog altijd in handen. Vandaag (woensdag) maakt Feyenoord bekend dat Advocaat per direct als adviseur van Van Persie aan de slag gaat.

"Ik wil Feyenoord, en Robin van Persie in het bijzonder, graag helpen om dit seizoen goed af te sluiten. Ik ken Robin al bijna twintig jaar, en onze band is altijd goed geweest. Toen ik hier trainer was, heeft hij als voormalig topspits zijn kennis willen delen met de aanvallers die we bij Feyenoord hadden rondlopen. En nu kan ik hem op mijn beurt steunen. Dat doe ik graag", liet Advocaat in een eerste reactie weten aan de clubsite van Feyenoord.

Hoewel Van Persie en Advocaat dus al twee decennia kennen, werkte het duo pas in 2016 voor het eerst officieel samen. Advocaat werd in de zomer van dat jaar aangesteld als hoofdtrainer van Fenerbahçe. Van Persie stond op dat moment aan de vooravond van zijn tweede seizoen bij de grootmacht uit Istanbul. Onder leiding van Advocaat zou de toen al ervaren spits in alle competities 35 wedstrijden spelen in het seizoen 2016/17, waarin hij goed was voor veertien doelpunten en vier assists. Fener beëindigde dat seizoen op de derde plaats in de Süper Lig, op ruime afstand van kampioen Besiktas en runner-up Istanbul Basaksehir.

In mei 2017 keerde Advocaat terug in dienst van de KNVB, als opvolger van diezelfde Blind. Die haalde uit de eerste vijf kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2018 slechts zeven punten en moest daarom het veld ruimen. Van Persie was op dat moment al bijna twee jaar niet meer opgeroepen voor Oranje, maar keerde in de interlandperiode van augustus terug in de selectie. In het uitduel bij Frankrijk kwam de spits een klein halfuur voor tijd, als vervanger van Vincent Janssen, bij een 1-0 achterstand binnen de lijnen. Oranje kwam er in het Stade de France echter geen moment meer aan te pas, Les Bleus zouden in de slotfase uitlopen naar een afgetekende 4-0 overwinning. Het betekende gelijk de laatste van de 102 interlands die Van Persie voor Nederland zou spelen. Zonder de (op dat moment nog) topscorer aller tijden won Oranje de overige drie kwalificatiewedstrijden nog wel, maar dat bleek niet voldoende om een startbewijs voor het eindtoernooi veilig te stellen.

In maart 2020 kregen Van Persie en Advocaat opnieuw met elkaar te maken. Advocaat was op dat moment hoofdtrainer van Feyenoord, de inmiddels gestopte Van Persie werd als spitsentrainer toegevoegd aan zijn technische staf. Aan die periode refereert Advocaat dan ook in zijn reactie op hun hernieuwde samenwerking.

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

Complete Stand

