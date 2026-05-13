Peter Bosz kijkt ogen uit: een nieuwe 'allerbeste speler' op training PSV

In de laatste wedstrijd van het seizoen zou zijn rentree kunnen maken bij PSV. Trainer Peter Bosz hoopt ‘van ganser harte’ dat de spits na negen maanden blessureleed kan terugkeren in de wedstrijdselectie voor het duel met FC Twente. Daar kan hij echter nog geen duidelijkheid over verschaffen.

PSV kocht Pléa afgelopen zomer van Borussia Mönchengladbach voor drie miljoen euro. Hij maakte een goede indruk in de voorbereiding en had een basisplek in de eerste drie officiële wedstrijden van het seizoen, maar in de derde wedstrijd sloeg het noodlot toe. Hij raakte geblesseerd tijdens het uitduel met FC Twente. Juist tegen diezelfde ploeg kan hij nu terugkeren op het veld.

“Hij heeft vandaag voor het eerst in een groot partijspel meegedaan. Hij was direct de beste van iedereen, als je naar pure kwaliteit kijkt”, wordt de lyrische Bosz woensdag geciteerd door Voetbal International. “Ik ga vrijdag met hem en de medische staf om tafel, waarin ik hun visie zal opvolgen. Ik gun het hem zo, om toch nog eventjes op het veld te staan dit seizoen. Maar ik weet niet of het verstandig is.”

Bosz gaat in samenwerking met de medische staf en Pléa zelf ‘rustig afwegen’ of het verstandig is. Het duel tussen PSV en Twente begint zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion.

De fitheid van Pléa kan gevolgen hebben voor Myron Boadu. Die werd als vervanger toegevoegd aan de selectie en heeft een aflopend contract. Bosz is enthousiast over Boadu, die ook goed in de groep zou liggen. Maar de inzetbaarheid van Pléa wordt meegenomen voordat PSV eventueel in gesprek gaat met Boadu. “Eerst willen we kijken of Pléa nog aan kan tikken bij zijn oude niveau.”