Sparta Rotterdam komt uit bij Feyenoord in zoektocht naar opvolger Steijn

Paul Simonis wordt niet de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam, dus gaat de zoektocht naar een opvolger van Maurice Steijn door. Nadat eerder al duidelijk werd dat Rogier Meijer nadrukkelijk in beeld is op Het Kasteel, meldt het Algemeen Dagblad woensdagmiddag dat ook René Hake inmiddels geldt als serieuze kandidaat.

De 54-jarige Hake, momenteel assistent-trainer van Feyenoord onder Robin van Persie, zou onlangs zelfs al een gesprek hebben gevoerd met Sparta. Daarmee lijkt technisch directeur Gerard Nijkamp meerdere sporen tegelijk te bewandelen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen.

Volgens het AD wordt in De Kuip al langer rekening gehouden met een mogelijk vertrek van Hake. De ervaren oefenmeester werkte in het verleden als hoofdtrainer bij onder meer FC Twente, FC Utrecht en Go Ahead Eagles en was daarnaast assistent van Erik ten Hag bij Manchester United.

Sparta houdt meerdere opties open na afketsen Simonis

Sparta zag eerder deze week een streep gaan door de komst van Paul Simonis. De voormalig Go Ahead Eagles-trainer bereikte volgens De Stentor geen akkoord met VfL Wolfsburg over de ontbinding van zijn nog doorlopende contract, waardoor een toekomst op Het Kasteel van de baan is.

Daarop schakelde Sparta snel door naar andere kandidaten. Rogier Meijer geldt daarbij nog altijd als een van de belangrijkste opties. De huidige assistent van Bayer Leverkusen werkte vorig seizoen nog samen met Erik ten Hag en maakte eerder indruk als hoofdtrainer van NEC, waarmee hij in 2024 de bekerfinale bereikte.

Ook Ruben den Uil blijft op de achtergrond in beeld. De huidige trainer van Excelsior werd eerder al genoemd als mogelijke back-upoptie voor Simonis en staat nog altijd op de lijst in Spangen.