Paul Simonis toch niet naar Sparta, nieuwe topkandidaat dient zich meteen aan

12 mei 2026, 14:02
Paul Simonis
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Paul Simonis wordt niet de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam. Volgens de Stentor heeft hij geen akkoord bereikt met VfL Wolfsburg over de ontbinding van zijn contract, waardoor zijn overstap naar Het Kasteel niet doorgaat. Sparta zou al zijn doorgeschakeld naar Rogier Meijer,  die nu geldt als ‘een van de belangrijkste kandidaten’ voor de trainersvacature.

Maurice Steijn kondigde begin maart aan dat hij zijn aflopende contract bij Sparta niet gaat verlengen, waardoor hij komende zomer vertrekt van Het Kasteel. Sindsdien is technisch directeur Gerard Nijkamp achter de schermen bezig met de zoektocht naar een geschikte opvolger. Vorige maand stelde het Algemeen Dagblad dat Simonis de gedroomde kandidaat is, maar dat zijn vertrek bij Wolfsburg nog moet worden afgewikkeld.

Dat is niet gelukt. Simonis werd in weliswaar al in november vorig jaar ontslagen, maar zijn tot medio 2027 doorlopende contract is nog niet officieel ontbonden. "Simonis kwam met de degradatiekandidaat niet tot een akkoord en keert daarom niet terug naar de club die hij als jeugdtrainer vijftien jaar diende", schrijft journalist Sander Kooijman.

Daardoor wordt het vizier nu verlegd naar Meijer, de huidige assistent-trainer van Bayer Leverkusen. Hij kwam vorig jaar mee in het kielzog van Erik ten Hag en bleef aan na het ontslag van zijn landgenoot. Tussen 2020 en 2025 was Meijer hoofdtrainer van NEC, waarmee hij de bekerfinale haalde in 2024. Onlangs viel ook de naam van Ruben den Uil (Excelsior) nog als mogelijke back-up voor Simonis.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Paul Simonis

Paul Simonis
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (14 feb. 1985)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
33
4
50
9
Groningen
33
3
45
10
Sparta
33
-21
43
11
Fortuna
33
-12
39
12
Go Ahead
33
2
38

