Paul Simonis toch niet naar Sparta, nieuwe topkandidaat dient zich meteen aan

Paul Simonis wordt niet de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam. Volgens de Stentor heeft hij geen akkoord bereikt met VfL Wolfsburg over de ontbinding van zijn contract, waardoor zijn overstap naar Het Kasteel niet doorgaat. Sparta zou al zijn doorgeschakeld naar Rogier Meijer, die nu geldt als ‘een van de belangrijkste kandidaten’ voor de trainersvacature.

Maurice Steijn kondigde begin maart aan dat hij zijn aflopende contract bij Sparta niet gaat verlengen, waardoor hij komende zomer vertrekt van Het Kasteel. Sindsdien is technisch directeur Gerard Nijkamp achter de schermen bezig met de zoektocht naar een geschikte opvolger. Vorige maand stelde het Algemeen Dagblad dat Simonis de gedroomde kandidaat is, maar dat zijn vertrek bij Wolfsburg nog moet worden afgewikkeld.

Artikel gaat verder onder video

Dat is niet gelukt. Simonis werd in weliswaar al in november vorig jaar ontslagen, maar zijn tot medio 2027 doorlopende contract is nog niet officieel ontbonden. "Simonis kwam met de degradatiekandidaat niet tot een akkoord en keert daarom niet terug naar de club die hij als jeugdtrainer vijftien jaar diende", schrijft journalist Sander Kooijman.

Daardoor wordt het vizier nu verlegd naar Meijer, de huidige assistent-trainer van Bayer Leverkusen. Hij kwam vorig jaar mee in het kielzog van Erik ten Hag en bleef aan na het ontslag van zijn landgenoot. Tussen 2020 en 2025 was Meijer hoofdtrainer van NEC, waarmee hij de bekerfinale haalde in 2024. Onlangs viel ook de naam van Ruben den Uil (Excelsior) nog als mogelijke back-up voor Simonis.