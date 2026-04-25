Sparta heeft back-up voor Simonis paraat staan

Sparta Rotterdam hoopt zich op korte termijn te versterken met Paul Simonis. Mocht de voormalig trainer van VfL Wolfsburg toch niet komen, zal de nummer tien van de Eredivisie dicht bij huis blijven in de zoektocht. Volgens Voetbal International willen de Spangenaren in dat geval Ruben den Uil oppikken bij stadgenoot Excelsior.

Maurice Steijn kondigde begin maart aan dat hij zijn aflopende contract bij Sparta niet gaat verlengen, waardoor hij komende zomer vertrekt van Het Kasteel. Sindsdien is technisch directeur Gerard Nijkamp achter de schermen bezig met de zoektocht naar een geschikte opvolger. Afgelopen week stelde het Algemeen Dagblad dat Simonis de gedroomde kandidaat is, maar dat zijn vertrek bij Wolfsburg nog moet worden afgewikkeld.

Die informatie wordt zaterdag bevestigd door VI. Simonis begon afgelopen zomer bij de Duitse club, maar werd in november afgelopen jaar op non-actief gezet. Het contract is nog niet afgehandeld, waardoor hij nog altijd wordt betaald door de Bundesligaclub. “Als hij aan de slag gaat in Rotterdam-West zal er door alle partijen water bij de wijn gedaan moeten worden”, aldus het weekblad, dat stelt dat de afwikkeling van het contract ‘moeizaam’ verloopt.

Toch gaat men er vooralsnog van uit dat de komst van Simonis naar Rotterdam-West afgerond gaat worden. Voorwaarde is wel dat ‘de intentie om eruit te komen’ aanwezig is bij alle partijen. Mocht dat het geval zijn, lijken er geen obstakels meer te zijn. In het scenario dat de gesprekken toch op niets uitlopen, zal Sparta moeten doorschakelen. In dat geval zullen de Rotterdammers bij stadgenoot Excelsior aankloppen voor Den Uil, die sinds de zomer van 2024 aan het roer staat in Kralingen.