Theo Janssen haalt keihard uit naar 'braaf' Oranje

Theo Janssen vreest voor een vroege aftocht van het Nederlands elftal op het aanstaande wereldkampioenschap. Na de moeizame oefenzege op Oezbekistan uitte de analist zijn zorgen over de huidige koers van Oranje. Volgens de oud-international is uitschakeling in een vroeg stadium onvermijdelijk als bondscoach Ronald Koeman blijft vasthouden aan zijn huidige speelwijze.

De nationale ploeg sloot de voorbereiding maandag af met een zwaarbevochten 2-1 overwinning in New York, waarbij Cody Gakpo pas in de blessuretijd de winnende strafschop tegen de touwen schoot. Aan tafel bij het programma De Oranjezomer leidde het vertoonde spel tot de nodige scepsis. Presentatrice Hélène Hendriks opende het gesprek met een cynische ondertoon: "Nou, dat Oezbekistan weet er ook weer van, die hebben we even aangepakt", grapte zij. Voor Janssen viel er echter weinig te lachen.

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Hij had verwacht dat Nederland veel overtuigender voor de dag zou komen tegen de Oezbeken "Het is verschrikkelijk", stelde hij. "Je verwacht vooral in deze wedstrijd dat Nederland er volledig overheen loopt. In het begin hebben ze echt wel wat kansen gehad om een goed resultaat neer te zetten, maar dat is niet geluk." De oorzaak van het povere spel ligt volgens Janssen bij het 4-3-3 systeem waar de keuzeheer aan vasthoudt. "Ik heb het al vaker gezegd en blijf het zeggen: als Koeman het systeem niet aanpast, dan ben je na de poulefase alweer thuis", luidde de harde conclusie.

Hoewel de oefenduels met Algerije en Oezbekistan bedoeld waren om de laatste puntjes op de i te zetten, is dat volgens de oud-international niet gelukt. "Je speelt die twee wedstrijden om een goed gevoel te kweken en automatismen in te slijpen. We speelden nu met de opstelling die tegen Japan waarschijnlijk ook speelt en we hebben gewoon helemaal niks gezien", analyseerde Janssen. Komende zondag opent Oranje de groepsfase in Dallas tegen de Japanners.

Tafelgast Rutger Castricum ging na de generale repetitie nog een stap verder en sprak van een absoluut dieptepunt. "Is het al eens eerder voorgekomen dat het zo slecht was? Dit is toch historisch drama?", vroeg hij zich hardop af. Hoewel Janssen die bewoordingen wat overdreven vond en wees op eerdere gemiste eindtoernooien, deelde hij de zorgen over de samenstelling van de groep. Toen Job Knoester opmerkte dat het elftal uitgesproken karakters mist, sloot de analist zich daarbij aan. Spelers met een eigenzinnig karakter zouden tegenwoordig al in de jeugdopleiding als lastig worden bestempeld, waardoor er in de top voornamelijk brave jongens overblijven.