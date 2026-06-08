De Telegraaf onthult de aard van de 'familieomstandigheden' waardoor Ruud van Nistelrooij niet met het Nederlands elftal meereisde naar de Verenigde Staten. De assistent-bondscoach bleef langer in Nederland om zijn vijftigste verjaardag in besloten kring te kunnen vieren, aldus de ochtendkrant.

Oranje speelde vorige week woensdag de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Algerije (0-1 verlies) in De Kuip en reisde een dag later af naar de VS. Vrijdag werkte de selectie van bondscoach Ronald Koeman een eerste training op Amerikaanse bodem af. Zijn assistent Van Nistelrooij was daarbij echter niet aanwezig; de KNVB liet weten dat de oud-spits wegens 'familieomstandigheden' in Nederland was achtergebleven en zich later bij de rest van het gezelschap zou voegen.

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De bondscoach liet zondag bij zijn eerste persconferentie in de VS al doorschemeren dat er geen tragische gebeurtenissen ten grondslag lagen aan de absentie van zijn assistent, maar wilde ook niet uit de doeken doen wat er precies speelde. "Toen ik Ruud benaderde voor een rol in de technische staf, had hij al iets aangegeven over dat er afgelopen zaterdag iets groots was”, vertelde Koeman. “Als er gezegd wordt dat het over familieomstandigheden gaat, klinkt dat moeilijk en zwaar, maar dit waren leuke familieomstandigheden. Daar heb ik hem destijds toestemming voor gegeven. Ik wist het al een aantal maanden, en de spelers ook. Dat is geen probleem. Vandaag voegt hij zich weer bij de groep", aldus Koeman.

De Telegraaf onthult maandagavond wél wat er nou zo belangrijk was dat Van Nistelrooij later aansluit bij Oranje. De assistent-bondscoach vierde namelijk zijn vijftigste verjaardag alvast 'in besloten kring', in Bistro Tante Pietje om precies te zijn. Van Nistelrooij is op dit moment overigens nog 49, hij is pas jarig op 1 juli. Op het WK zijn op dat moment de zestiende finales echter in volle gang, waar Oranje zich uiteraard voor hoopt te plaatsen. Van Nistelrooij is overigens niet de enige oud-topspits die die dag Abraham ziet: ook Patrick Kluivert wordt die dag 50.