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Crysencio Summerville wijst grote Oranje-ster aan: 'Een master, ongrijpbaar'

8 juni 2026, 10:25
Crysencio Summerville
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Voor Crysencio Summerville komt deze zomer een grote droom uit. De vleugelaanvaller werd verrassenderwijs opgenomen in de WK-selectie van Nederland. Als kind keek hij al naar de verrichtingen van Oranje op eindtoernooien; met name aan Arjen Robben spiegelt Summerville zich, vertelt hij in een interview met Voetbal International.

Het eerste toernooi dat de 24-jarige buitenspeler zich kan herinneren, is het WK 2010. “Toen was ik acht jaar. Van mijn ouders mocht ik laat opblijven om die wedstrijden op tv te kijken. Ze wisten hoeveel ik van voetbal hield. Dit mocht niemand me ontnemen. Vooral de kwartfinale tegen Brazilië vond ik heel mooi. Met die goals van Wesley Sneijder. Ook de finale tegen Spanje natuurlijk. De tackle van Nigel de Jong, het doelpunt van Andrés Iniesta; ik zie het allemaal nog zo voor me”, vertelt Summerville.

Summerville lyrisch over Robben

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Summerville, die woensdag tegen Algerije debuteerde in het Nederlands elftal, neemt een voorbeeld aan een van zijn voorgangers op de rechtsbuitenpositie. “Ik was een groot fan van Arjen Robben. Hoe hij altijd naar binnen dribbelde en op doel schoot, man, dat vond ik prachtig. Zelf probeer ik dat ook te doen, vanaf de linkerkant dan. Maar Robben was wel van een ander niveau, hoor. Hoe hij zijn acties had geperfectioneerd, dat was echt niet normaal.”

“Verdedigers wisten wat hij van plan was en tóch konden ze hem niet afstoppen. Dat zat in de snelheid waarmee hij zijn dribbels uitvoerde. Zijn partnership met Franck Ribéry bij Bayern München vond ik ook geweldig. Wát een gevaar van beide flanken. Robben was een master. Ongrijpbaar”, weet de Rotterdammer.

'Seedorf is een rolmodel'

Als hij wordt gevraagd naar zijn rolmodel, noemt Summerville een andere voetballegende. “Clarence Seedorf. Die heb ik niet echt live zien spelen, maar ik heb veel video’s van hem gezien. Ik denk dat Seedorf voor iedereen met Surinaamse roots een rolmodel is. Een legende. Het is bij hem de combinatie van alles wat hij heeft bereikt in zijn carrière én hoe hij als mens is. Ook al ken ik hem niet persoonlijk, ik vind het mooi om naar hem te luisteren als hij op tv is. Voor Seedorf neem ik mijn petje af.”

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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