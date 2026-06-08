'Oranje stelt zich op als een stel verwende kinderen in New York'

Valentijn Driessen snapt weinig van de kritiek op het hotel in New York waar de selectie van het Nederlands elftal verblijft. Op de persconferentie van zondagavond lieten bondscoach Ronald Koeman en verdediger weten dat het hotel niet aan alle wensen voldoet.

Koeman sprak van een ‘goed hotel’, maar voegde er een kritische noot aan toe. “Gelukkig is het hier maar voor een aantal dagen. Het kan beter.” Van de Ven sloot zich daarbij aan. “Zoals de trainer al zei: er zijn betere hotels. Het is een goed hotel, maar om hier drie weken lang te zitten, zou misschien wel anders zijn. Het is wel lekker als je bijvoorbeeld even koffie kunt drinken in de buurt met teamgenoten. Hier is dat lastig.”

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Driessen reageert in de podcast Kick-Off op die uitspraken. “Ze zitten echt in een prima hotel. Wij zijn er geweest, dus we kunnen er prima over oordelen”, stelt de chef voetbal van De Telegraaf. “Deze jongens zijn zoveel luxe gewend, dat ze gewoon geen genoegen meer nemen met misschien een kamer die iets kleiner is, of ontbijt waar je geen Griekse yoghurt kan krijgen met granola.”

Ook over de omgeving heeft Oranje weinig te klagen, vindt Driessen. “Het ligt in een prima buurt met een geweldige mall ernaast. Kom even jongens, wat dat betreft zijn het net een stel verwende kinderen."

'Uitspraak Nigel de Jong is onzin'

De KNVB heeft bewust gekozen voor iets minder luxe; directeur topvoetbal Nigel de Jong zei dat ‘luxe lui kan maken’. Mike Verweij vindt het nonsens. “Teksten als 'luxe maakt lui' is natuurlijk ook weer geleuter uit één of ander managementboekje waar Nigel de Jong mee tevoorschijn komt. Dat is gewoon onzin. Die gasten hebben in 2010 en 2014 ook in geweldige hotels gezeten en toen kwamen ze tot de finale en halve finale.”