Valentijn Driessen heeft 'veel gemeen' met één voetballer: 'Absoluut geen maniak'

Valentijn Driessen staat bekend als eigengereid, maar toch is er een voetballer met wie hij verwantschap voelt. De chef voetbal van De Telegraaf is gecharmeerd van , stelt hij in de podcast Kick-Off.

"Ik denk dat Wout en ik heel veel gemeen hebben", stelt de journalist. "Ik heb Wout een keer geïnterviewd samen met de huidige perschef van PSV. Dit was een hele vermakelijke middag. Wout Weghorst is gewoon authentiek.”

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Driessen noemt Weghorst een ‘heel bijzondere man, waar je echt van kan genieten’. Hij is onder de indruk van de ‘drive’ van Weghorst en vindt dat de spits ‘heel goed kan praten’. “Hij heeft een goed verhaal. Als je bij Wout Weghorst zit, ga je ook weg met een heel goed verhaal. Ik heb daar een hele plezierige middag gehad.”

"Je denkt dat je met een maniak te maken krijgt, maar absoluut niet", zegt Driessen tot slot. Weghorst bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan van maandagavond; zondag wacht de eerste WK-groepswedstrijd tegen Japan.