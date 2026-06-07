Zohran Mamdani heeft slecht nieuws voor Nederland en voorspelt schokkende wereldkampioen

Het Nederlands elftal verblijft momenteel in zijn stad, maar burgemeester Zohran Mamdani van New York heeft lage verwachtingen van Oranje. In een interview met The Guardian voorspelt hij een vroege uitschakeling voor Nederland: in de zestiende finales, nota bene tegen de latere wereldkampioen Marokko.

Mamdani voorspelt de eindstand van iedere groep. Hij verwacht dat Groep F wordt gewonnen door Japan, met Nederland als nummer twee en daarachter Zweden en Tunesië. “Ik denk dat de Japanners het gaan doen. Takehiro Tomiyasu heeft daar niet eens een basisplek, ik bedoel maar. Zo sterk is Japan.” Dat hij Tomiyasu noemt is geen toeval: de verdediger van Ajax heeft een verleden bij zijn favoriete club Arsenal.

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Omdat Mamdani in Groep C ook een verrassing voorspelt — Marokko op de eerste plek en Brazilië als tweede — zouden Nederland en Marokko elkaar treffen in de zestiende finale. Volgens de progressieve burgemeester trekt Marokko dan aan het langste eind. Mamdani voorspelt zelfs een wereldtitel voor de Leeuwen van de Atlas.

Het schema dat hij uittekent biedt de Marokkanen daarna een opvallend gunstige route naar de finale, met wedstrijden tegen Senegal, Mexico en Colombia. In de finale zou Marokko uitkomen tegen Frankrijk. “Dan kies ik met mijn hart”, aldus Mamdani, die werd geboren in Oeganda en het Afrikaanse voetbal een warm hart toedraagt. De Verenigde Staten zullen volgens hem uitgeschakeld worden door Engeland in de kwartfinale.