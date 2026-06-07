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Forse kritiek op Times Square-actie van het Nederlands elftal

7 juni 2026, 09:40
Times Square
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond op opvallende wijze van zich laten horen in New York. Onder de noemer 'Oranje neemt New York over' zette de KNVB de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman in de schijnwerpers op het wereldberoemde Times Square.

Bezoekers die door de regen over het iconische plein liepen, zagen de gezichten van verschillende Oranje-internationals verschijnen op de grote schermen. Zwart-witportretten van onder anderen Memphis Depay, Ryan Gravenberch en Frenkie de Jong waren gedurende twee momenten van vijftien minuten zichtbaar op het beroemde decor van lichtreclames en videoschermen.

Spelers in zwart-wit getoond

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Voor de campagne schakelde de KNVB modefotograaf Roger Neve in. Hij legde de spelersgroep vast in een reeks zwart-witportretten die niet alleen op Times Square te zien waren, maar ook op diverse andere prominente locaties en metrostations in New York.

Op de schermen verschenen onder meer een schreeuwende Virgil van Dijk, een strak voor zich uit kijkende Noa Lang en een lachende Brian Brobbey. De KNVB had bovendien Nederlandse media uitgenodigd om de actie vast te leggen. Eerder verscheen op sociale media al een groepsfoto van de selectie op Times Square.

Kritiek op actie van Oranje

Toch was niet iedereen onder de indruk van de actie. De regen hielp niet mee, geeft journalist Jeroen Stekelenburg aan in de NOS Voetbalpodcast. "Het viel letterlijk een beetje in het water. Het was een beetje triest. We stonden allemaal te schuilen onder een paraplu. Toen het half negen was, snel de paraplu weg, want op een aantal schermen op Times Square werden foto’s getoond van internationals van het Nederlands elftal."

Presentator Thierry Boon vindt het raar dat de afbeeldingen in het zwart-wit waren. "Als de campagne heet ‘Times Square kleurt oranje’, dan verwacht ik wel oranje." Stekelenburg noemt de foto's echter 'prachtig'. "Daar lag het niet aan. Maar als je zoiets doet… Laat ik het voorzichtig zeggen: er waren nog wel wat grotere schermen beschikbaar."

Commentator Arman Avsaroglu beaamt: "Het was wel een beetje klein formaat. Als je op Times Square loopt, zie je zoveel grote lichten en billboards, overal waar je kijkt. Je moest nu zoeken naar de internationals. Ga er dan vol voor! Pak het grootste scherm dat je kunt vinden." Daar is Stekelenburg het 'helemaal mee eens'. "Je kunt het ook niet doen, dan hoor je er niemand over. Maar nu is het net niks, eigenlijk.

'Je moest er echt naar zoeken'

Boon betwijfelt of de actie werd opgemerkt door voorbijgangers. "Er waren wat Nederlandse collega-journalisten, maar verder had ik het idee dat niemand het doorhad. Er is geen toerist die opeens denkt: kijk, Memphis Depay!"

Volgens Avsaroglu is dat niet zo vreemd. "Om ze een beetje in bescherming te nemen: in principe veranderen al die billboards constant. Het is niet zo dat iedereen opeens omhoogkijkt en denkt ‘wauw!’, als er een of andere Netflix-serie opduikt. Dus dat is niet zo gek. Maar het viel echt niet op. Je moest er bijna naar zoeken, terwijl andere reclames in je gezicht worden gesmeten."

Vind jij de actie geslaagd?

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infielder
328 Reacties
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1.353 Likes
infielder
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En dan klagen over dat ze pas winst maken als ze de winnaar zijn van het toernooi...

Grunn67
4 Reacties
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Grunn67
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Deze onzin met een geweldig prijskaartje is wel mogelijk, maar Justin Bijlow is te duur.!!

Celta de Grifo
25 Reacties
850 Dagen lid
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Celta de Grifo
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Zinloze geldsmijterij dus. Wat dat betreft is de KNVB in Amerika en bij de FIFA wel op haar plek.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
328 Reacties
1.164 Dagen lid
1.353 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
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En dan klagen over dat ze pas winst maken als ze de winnaar zijn van het toernooi...

Grunn67
4 Reacties
415 Dagen lid
3 Likes
Grunn67
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Deze onzin met een geweldig prijskaartje is wel mogelijk, maar Justin Bijlow is te duur.!!

Celta de Grifo
25 Reacties
850 Dagen lid
14 Likes
Celta de Grifo
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  • 1
    + 1
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Zinloze geldsmijterij dus. Wat dat betreft is de KNVB in Amerika en bij de FIFA wel op haar plek.

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